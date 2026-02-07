Los analistas políticos Augusto Álvarez Rodrich y Enrique Castillo evaluaron el panorama electoral y los sectores de votantes que serán claves en los comicios del próximo 12 de abril.

Los especialistas coincidieron en que los bloques “anti”, con nuevos sectores de rechazo a una persona “o corriente”, tendrán un papel determinante.

En detalle

Los periodistas compartieron sus impresiones en el evento “Radiografía de la primera vuelta de las elecciones 2026”, un trabajo en conjunto de El Comercio y América Multimedia.

“Los ‘antis’ en el Perú son diversos, no tenemos solo al antifujimorismo. Hoy también tenemos un anticongreso. Ese anti es muy fuerte y va a pesar muchísimo al momento de la elección. Ese odio orientado a la clase política que hoy ya no es la ‘gran clase política’, en términos conceptuales, sino que es el Congreso”, indicó Castillo.

El analista consideró que Rafael López Aliaga, actual candidato presidencial por Renovación Popular (RP), “tiene algo de olfato para salirse del sector de los ‘antis’”.

“Por eso (RP) plantea hoy esa idea de que debe caer José Jerí, mientras las demás bancadas sostienen que deben mantenerlo”, agregó.

Por su parte, Álvarez Rodrich consideró que “el ‘anti’ es muy fuerte” y que, “más que con personas, los hay con corrientes”; entre ellos, el antifujimorismo.

“El anticaviarismo ha crecido muchísimo. El anti-Lima está en el voto andino. En esos casos, más que izquierda o derecha, hay un voto anti-Lima muy marcado”, puntualizó.

“Somos un país de ‘antis’, lo que explica un país tan polarizado”, agregó. Sin embargo, consideró que, “así como ha ocurrido en algunas elecciones”, podrían “haber oportunidades en que algo puede cambiar muy rápidamente en las últimas semanas”.