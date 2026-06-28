La segunda marcha convocada por Roberto Sánchez, ayer, tuvo una escasa convocatoria y sus adeptos cabían holgados en una cuadra.

El líder de Juntos por el Perú (JP) inició su protesta con un “balconazo” ante sus simpatizantes.

“Porque el pueblo, compañeros y hermanos, ante esas maniobras que se han venido dando, modificando las normativas electorales, tiene derecho a reclamar”, sostuvo.

Incluso, Sánchez acusó al Jurado Nacional de Elecciones (JNE) de exigir 2’800,000 soles para revisar las actas. Sin embargo, no convenció demasiado.

Sí estuvieron senadores y diputados electos por JP como Analí Marquez, Ernesto Zunini, Jaime Quito e Íber Maraví, entre otros. Asimismo, el exfiscal José Domingo Pérez.

En la manifestación, Zunini avanzaba al frente coordinando el desplazamiento bajo arengas partidarias como “¡abajo el pacto mafioso de la criminal Keiko Fujimori!”, “¡en Costa, Sierra y Selva, Roberto presidente!” y “¡Pedro Castillo, libertad!”.

El Ministerio del Interior denegó las garantías de orden público que se solicitó para la movilización.