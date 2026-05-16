El presidente José María Balcázar aseguró que el Gobierno viene adoptando las medidas necesarias para garantizar la transparencia de las elecciones en segunda vuelta y afirmó que el proceso electoral se desarrollará conforme a la ley y sin contratiempos.

Las declaraciones fueron realizadas durante la firma de la autógrafa que modifica el artículo 65 de la Ley Orgánica de Elecciones, norma que dispone el uso de instituciones educativas y universidades públicas y privadas para la instalación de mesas de sufragio.

Durante la ceremonia en Palacio de Gobierno, el mandatario señaló que “todo está en rieles perfectos” para que los comicios se lleven a cabo con normalidad. En el acto también participaron el presidente del Consejo de Ministros, Luis Arroyo; el ministro de Economía, Rodolfo Acuña; y el defensor del Pueblo, Josué Gutiérrez.

Balcázar indicó que el Poder Ejecutivo cumple con los mandatos constitucionales para asegurar una segunda vuelta transparente y explicó que la modificación legal permitirá que todas las instituciones públicas y privadas otorguen facilidades al sistema electoral para el desarrollo de la jornada.

Asimismo, precisó que la norma obliga a los locales públicos y privados a cumplir con esta disposición bajo sanción de multa, con el objetivo de evitar inconvenientes y garantizar el correcto funcionamiento del proceso electoral.