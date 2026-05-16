El Poder Judicial ordenó la libertad de la exalcaldesa de Mórrope, Janet Morales Pasache, y del exgerente municipal Jimmy Chávez Torres, luego de que venciera el plazo de 24 meses de prisión preventiva que se les impuso por los presuntos delitos de colusión agravada y crimen organizado.

La investigación está relacionada con la presunta compra irregular de ayuda humanitaria y el alquiler de cisternas durante la gestión municipal. Durante este periodo, el Ministerio Público debía concluir las diligencias y sustentar una acusación que permita llegar a una eventual sentencia condenatoria.

Con esta decisión judicial, ambos afrontarán el proceso en libertad, mientras continúan las investigaciones vinculadas al presunto direccionamiento de contrataciones en la comuna distrital.

Investigación

El 17 de mayo de 2024, la Fiscalía Provincial Especializada en Delitos de Corrupción de Funcionarios de Lambayeque consiguió que se dicte la medida coercitiva contra ambos investigados.

La fiscal adjunta provincial Lisset del Milagro Alayo Chinchay sustentó en audiencia que presuntamente se habría enquistado una organización criminal dentro de la Municipalidad Distrital de Mórrope para defraudar al Estado mediante ocho hechos vinculados a procesos de contratación irregulares, que habrían generado un perjuicio económico de S/ 283,023.

Entre los hechos investigados figuran las presuntas irregularidades en la reparación y mantenimiento del parque principal de Mórrope, la adquisición de 40 kits de ayuda humanitaria por las intensas lluvias, el pintado del palacio municipal y compra de materiales, así como la contratación de consultorías para proyectos urbanos.

También se indaga la adquisición de 20 mil calaminas destinadas a damnificados por el ciclón Yaku y el alquiler de un camión cisterna para abastecimiento de agua potable y regado de áreas verdes.