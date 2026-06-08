Todavía no hay un ganador definido. Aún se mantiene en incertidumbre el nombre de la persona que asumirá la presidencia de la República por los próximos cinco años.

Y es que de acuerdo con el conteo rápido al 100% de Datum Internacional difundido anoche por América Televisión, hay un empate técnico entre los candidatos presidenciales Roberto Sánchez, de Juntos por el Perú (JP), y Keiko Fujimori, de Fuerza Popular (FP).

Sánchez alcanza el 50.14% y Keiko un 49.86%.

La diferencia que los separa solo es de 0.28%.

Entre tanto, en el conteo rápido al 100% de Ipsos y Transparencia, el representante de izquierda tiene un 50.30% y la lideresa naranja un 49.70%, es decir, solo hay una diferencia del 0.6%.

Así las cosas, se deben esperar los resultados oficiales de la Oficina Nacional de Procesos Electorales (ONPE) para saber con precisión quién será la persona que gobernará desde Palacio de Gobierno.

Al cierre de esta edición, las cifras del organismo electoral al 61.348% de las actas procesadas, colocaban a Keiko Fujimori con un 52.694% y a Roberto Sánchez con 47.306%. Además , se consignaban 771,003 votos nulos y 69,035 votos en blanco.

Los primeros resultados de la segunda vuelta. (Infografía: Diario Correo)

MENSAJES

Luego de la publicación de los resultados del conteo al 100% publicado por Ipsos, Keiko Fujimori declaró desde un atril a los medios que la esperaron desde horas de la tarde.

Casi a las 10 de la noche, Keiko llegó acompañada de su plancha presidencial, integrantes de su equipo técnico, virtuales senadores y diputados, así como excongresistas de FP.

“Como habrán visto, producto del conteo rápido, nos encontramos en un empate técnico. Hasta el momento no hay ningún ganador en esta contienda, por tal razón, serán días largos hasta conocerlos”, afirmó.

En esa línea, recordó que Sánchez aseguró que respetará los resultados oficiales.

“Este resultado se producirá después de que se contabilice el 100% de las actas. Quiero agradecer a Dios, a todos los peruanos, a los que votaron y no votaron por mí. Quiero agradecer a todas las fuerzas democráticas que han demostrado su valentía y patriotismo poniendo los intereses de nuestro país primero”, sostuvo.

Asimismo, le pidió a los personeros que redoblen su esfuerzo.

“Este es el momento más importante en la defensa de la voluntad popular. De ustedes depende que cada uno de los votos de nuestros compatriotas sea cuidado y respetado. Hago un llamado a la comunidad internacional para que participe y vigilando hasta el último momento de este proceso”, enfatizó.

Finalmente, le pidió a los peruanos no perder la esperanza. “Vamos a esperar con mucha fe el resultado final”, añadió.

#AHORA La candidata presidencial Keiko Fujimori se pronuncia acompañada de su plancha: “Nos encontramos en un empate técnico. Se necesita contar cada una de las actas. Sea cual sea el resultado lo reconoceremos e instamos a que nuestro competidor haga lo mismo”. pic.twitter.com/ZDUu0xHb1A — Sofía López (@SofiaLopezLl) June 8, 2026

Por su parte, el candidato Roberto Sánchez dio un discurso enérgico desde la Plaza San Martín en el local del partido Obras.

Con su clásico sombrero, celebró los resultados que daban un empate técnico y se refirió al pueblo “de todas las sangres”.

“Vamos a acabar con el pacto mafioso, ¡abajo la corrupción hermanos!, esta noche agradecemos en nombre del movimiento popular”, aseguró.

En esa línea, Sánchez sostuvo que quiere detener la inestabilidad política que ha copado las instituciones y sometido al pueblo.

“Es el momento del gran consenso de los patriotas, de los demócratas, porque estamos convencidos que el único enemigo es la corrupción, la pobreza, la anemia, el olvido, que será una prioridad para nuestro gobierno”, apuntó.

Además, pidió serenidad.

“En el conteo rápido tenemos una ventaja importante que dice que el pueblo quiere democracia y justicia”, sostuvo.

También hizo un llamado a sus personeros y a las instituciones democrática para respetar los resultados.

Roberto Sánchez pide esperar resultados oficiales de la ONPE y asegura que respetará el veredicto de las urnas. (Foto: Julio Reaño/Gec)

LA HISTORIA SE REPITE

Algo que resulta increíble es que esta elección repita lo que sucedió en 2021. Ese año, Keiko apareció en primer lugar en el boca de urna de Ipsos. Luego, en el conteo rápido, Pedro Castillo revirtió la ubicación. Al final ganó por unos 40 mil votos.

Ayer, tras los primeros resultados del flash electoral de las cinco de la tarde que puso en primer lugar a Keiko Fujimori (ver infografía), Luis Galarreta y Micky Torres, candidatos a la primera y segunda vicepresidencia de FP, respectivamente, llegaron al hotel BTH en San Borja.

Allí, Galarreta agradeció a todos los que depositaron su confianza en Keiko, a los líderes políticos que se sumaron, como los excandidatos presidenciales Rafael López-Aliaga, Carlos Álvarez y Carlos Espá.

“Hay que dar un agradecimiento primero a Dios por esta jornada democrática, a todos los peruanos que han salido a cumplir. Solamente señalar que el proceso electoral aún no ha terminado, continúa, es el momento donde entra a tallar nuestros personeros y la defensa de cada voto”, indicó.

Por su parte, Torres aseveró que a partir de este momento inicia la función más importante que es la lucha y la defensa del voto.

“Nuestros personeros saben que tienen el derecho de tomar foto, cualquier incidencia debe ser comunicada a nuestras autoridades. Queridos personeros, estemos atentos, hoy toca defender la voluntad popular, toca que la decisión que han tomado los peruanos quede reflejada en los resultados electorales”, manifestó.

No solo prensa nacional esperaba a Keiko en el hotel BTH, sino también la prensa extranjera y simpatizantes del partido con fotografías del fallecido expresidente Alberto Fujimori.

Luis Galarreta y Miguel Torres, candidatos a la primera y segunda vicepresidencia de Fuerza Popular, respectivamente, brindaron una declaración de prensa tras los primeros resultados a boca de urna. (Foto: @Shebas07 / X)

DISTANTE

Al finalizar el horario de votación, el candidato Roberto Sánchez esperó el flash electoral en el penal de Barbadillo, donde se encuentra recluido el expresidente Pedro Castillo por el golpe de Estado.

Si bien el representante de JP tenía previsto realizar un mitin en el Campo de Marte, la agrupación canceló la actividad tras el flash electoral.

Sánchez se trasladó al Centro de Lima para visitar el local del partido Obras, de su aliado, el excandidato presidencial Ricardo Belmont.

Al llegar, Sánchez se mostró bastante sonriente con la prensa y recordó que en años anteriores, el boca de urna ponía en segundo lugar a un candidato que terminaba ganando.

“Creo que a buena hora hay un empate estadístico. Queda un profundo respeto a la democracia”, aseguró.