El legislador de Perú Libre, Segundo Montalvo, pidió a Vladimir Cerrón participar de manera presencial en el debate presidencial organizado por el Jurado Nacional de Elecciones. En esa línea, indicó que la instancia será una oportunidad para que la ciudadanía conozca los planes de gobierno de todos los aspirantes antes de la elección del 12 de abril.

El congresista sostuvo que la asistencia de su líder político fortalecería la transparencia del proceso democrático. A su juicio, un intercambio directo de propuestas contribuye a que la población pueda emitir un voto consciente y bien informado.

Defiende participación de Cerrón

Durante una entrevista en RPP, Montalvo mencionó que la Constitución ampara la presencia de Cerrón en el debate pese a su situación judicial. Consideró que ningún mandato puede restringir los derechos de participación política de un ciudadano inscrito como candidato. El legislador expresó que su solicitud busca garantizar la igualdad de condiciones entre todos los postulantes.

“Me dirijo a Vladimir Cerrón para que mañana, martes, acuda de manera presencial al debate de candidatos a la presidencia, porque es su derecho, la Constitución Política lo protege",exhortó.

¿Cuál es la situación judicial de Cerrón?

Como se recuerda, el fundador de Perú Libre enfrenta un proceso por el caso Dinámicos del Centro, investigación por la que un juez ordenó 24 meses de prisión preventiva y su captura a nivel nacional e internacional. La medida responde a presuntas irregularidades cometidas durante su gestión como gobernador regional de Junín.

Actualmente, Cerrón presentó un recurso de habeas corpus ante el Tribunal Constitucional con el fin de revertir las disposiciones judiciales. Con esta acción, busca dejar sin efecto tanto la detención preventiva como la orden de búsqueda que pesa en su contra.

Respaldo del partido

Montalvo afirmó que la militancia de Perú Libre mantiene su respaldo al exgobernador de Junín y que se alista para acompañarlo durante el debate. Según dijo, el acompañamiento refleja un compromiso partidario con la defensa del debido proceso y de los derechos constitucionales.

El congresista añadió que la presencia de Cerrón en el encuentro de candidatos permitiría ampliar el debate público sobre propuestas económicas, sociales y educativas. Asimismo, resaltó que la decisión final de los votantes dependerá de la claridad con la que los postulantes expliquen sus planes de gobierno.