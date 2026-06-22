El Congreso de la República realizará una jornada de sesiones extraordinarias en la que seis comisiones parlamentarias abordarán iniciativas legislativas, tratados internacionales y acciones de control político. Las reuniones se desarrollarán de forma simultánea con agendas que incluyen proyectos de ley, acuerdos de cooperación y citaciones a funcionarios del Ejecutivo.

La Comisión de Vivienda evaluará un predictamen sobre la adjudicación de terrenos estatales ocupados por mercados. El debate se centra en observaciones del Ejecutivo a la norma vigente.

Relaciones Exteriores revisará acuerdos de cooperación con Alemania y un proyecto para modernizar un muelle en Arica. También se analizarán convenios técnicos vinculados a acción climática.

La Comisión de Fiscalización recibirá al ministro de Salud para informar sobre vales nutricionales, situación laboral en redes de Lima y el proceso SERUMS 2026-I. También se presentará el contralor para exponer su informe de gestión 2025.

Finalmente, la Comisión de Educación debatirá la creación de nuevas universidades en Huánuco y Ayacucho, además de cambios al Colegio de Psicólogos del Perú. Transportes evaluará declarar de interés nacional la línea férrea entre Cusco y Madre de Dios.

Las comisiones abordarán temas de salud, educación, infraestructura y control gubernamental en una sola jornada. Las conclusiones de los debates serán derivadas a las instancias legislativas correspondientes.