El canciller peruano Hugo de Zela informó ayer que seis organismos internacionales desplegarán misiones de observación para las Elecciones Generales 2026, tanto en el país como en el extranjero.

El objetivo de esta convocatoria es garantizar la transparencia del proceso electoral que se realizará el próximo 12 de abril.

Misiones

Las instituciones que enviarán delegaciones son la Organización de los Estados Americanos (OEA), la Unión Europea, el Centro Carter, la Unión Interamericana de Organismos Electorales (UNIORE), el Centro de Asesoría y Promoción Electoral (CAPEL) y la Asociación Mundial de Organismos Electorales (A-WEB).

Estas misiones supervisarán la jornada en la que deberán votar más de 1,2 millones de peruanos residentes en el extranjero.

Ante ello, el Gobierno se comprometió a facilitar la labor de los observadores para asegurar la integridad del proceso democrático.

De Zela también señaló, sobre la participación de la OEA, que hoy se suscribirá un “acuerdo de sede”, que permitirá a los observadores desplazarse en el país.

Asimismo, subrayó que el compromiso del Ministerio de Relaciones Exteriores es asegurar que ningún peruano en el exterior quede excluido del derecho al sufragio, sin importar su lugar de residencia. Para ello, informó que se busca corregir deficiencias logísticas previas mediante una coordinación directa desde la embajada con todos los consulados.

“Es absolutamente indispensable que haya una coordinación”, expresó.

Aseguró que los funcionarios consulares trasladarán físicamente las actas y los votos al Perú.