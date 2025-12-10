El Congreso de la República dio inicio este miércoles a la semana de representación, periodo que se extenderá hasta el martes 16 de diciembre, según la agenda parlamentaria publicada hoy.

De acuerdo con el inciso f) del artículo 23 del Reglamento del Congreso, los legisladores tienen la obligación de mantener comunicación permanente con la ciudadanía y las organizaciones sociales a fin de conocer sus preocupaciones, procesarlas y canalizarlas conforme a la ley.

¿En qué consiste la semana de representación?

La semana de representación comprende cinco días laborables continuos al mes en los cuales cada congresista debe trasladarse a su circunscripción electoral de procedencia, ya sea de manera individual o en grupos, para cumplir funciones de acercamiento, fiscalización y mediación.

La norma también precisa que los parlamentarios deben atender denuncias debidamente documentadas, fiscalizar a las autoridades locales y actuar como puente entre ciudadanos y entidades del Poder Ejecutivo, informando de manera regular sobre sus actividades.

Para los representantes de los Peruanos Residentes en el Extranjero, el tiempo de permanencia obligatoria es de siete días calendario continuos en su circunscripción.

Se produce al cierre de la primera legislatura ordinaria

La semana de representación de este mes coincide con el final de la primera legislatura ordinaria del Periodo Anual de Sesiones 2025-2026, que concluye el 15 de diciembre.

Durante el receso parlamentario, la Comisión Permanente mantiene la facultad de legislar hasta el 27 de febrero de 2026, en el marco de las competencias que le otorga la Constitución.