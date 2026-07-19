El Congreso informó ayer a través de sus redes sociales cómo es el mecanismo para ejercer un control político ahora que el Congreso no es unicameral sino que se divide en dos cámaras diferenciadas.

La Cámara de Diputados y el Senado cumplen funciones propias y, en casos puntuales, actúan de forma conjunta, según sus reglamentos.

Individual

La Cámara de Diputados concentra gran parte del control político.

Los diputados interpelan y censuran al Consejo de Ministros o a cualquier ministro, además formulan preguntas al presidente del Consejo y a titulares de sectores.

La Cámara Baja también invita a ministros para que informen sobre su gestión y pide información a entidades públicas. Asimismo, integran comisiones investigadoras sobre asuntos públicos.

En tanto, el Senado ejerce un control orientado a la revisión normativa.

Los senadores invitan a ministros de Estado y piden información a entidades del sector público.

La Cámara Alta controla, además, los actos normativos del Ejecutivo y fiscaliza los decretos de urgencia.

Sinergia

Ambas cámaras comparten dos procedimientos que se ejercen en cadena. En la acusación constitucional, la Cámara de Diputados admite la denuncia, investiga los hechos y formula la acusación, mientras el Senado debate el caso y resuelve en última instancia, conforme a los artículos 99 y 100 de la Constitución.

Un mecanismo similar rige la vacancia presidencial. La Cámara de Diputados acuerda el pedido y propone la vacancia ante el pleno, y el Senado resuelve sobre ella y define la continuidad del mandatario, según el artículo 6 del Reglamento del Congreso.