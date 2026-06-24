A pocas semanas de la instalación del Congreso bicameral, senadores y diputados electos continúan llegando al Palacio Legislativo para realizar coordinaciones previas y dejar todo listo antes del inicio de sus funciones. En ese contexto, los congresistas electos por Renovación Popular, Javier Cipriani y Lourdes Alcorta, se pronunciaron este miércoles sobre las recientes declaraciones de Roberto Sánchez, quien puso en duda el reconocimiento de los resultados oficiales de la segunda vuelta electoral.

La senadora electa Lourdes Alcorta calificó al líder de Juntos por el Perú como una persona irresponsable por insistir en cuestionar la legitimidad del proceso electoral en el extranjero. Además, cuestionó que Sánchez mantenga este discurso cuando el país enfrenta desafíos urgentes vinculados a los efectos del Fenómeno El Niño y al próximo cambio de autoridades nacionales, regionales y locales.

“Es un reverendo irresponsable, un abusivo, no tiene idea lo que es la democracia, está alterando todo, se viene una corriente de El Niño feroz, brutal como nunca lo hemos tenido, en pleno cambio de gobierno que hay que organizar para recibir un gobierno desordenado sin plata y con un cambio de gobiernos regionales y distritales en plena corriente de El Niño. Pero eso no le importa”, expresó.

Sobre un eventual gabinete de consenso

Asimismo, Alcorta rechazó la posibilidad de conformar un eventual gabinete de consenso y defendió el derecho de Fuerza Popular a gobernar tras imponerse en las urnas. Si bien consideró importante mantener el diálogo con otras agrupaciones políticas, afirmó que ello no implica compartir la conducción del Ejecutivo.

“En lo personal, yo no estaría de acuerdo con un gabinete de consenso, no sé con quién van a consensuar, porque ellos han ganado las elecciones, han ganado con una contundencia y una diferencia de más de 40 mil votos. Ellos tienen derecho a gobernar y a hacer las cosas bien. ¿Tender puentes? Sí, claro que sí, nadie le cierra las puertas, tenemos que sacar este país todos. Pero esa situación de que un gabinete de ancha base tampoco”, indicó.

Como se recuerda, Roberto Sánchez afirmó el último martes que no reconocería un eventual gobierno de Keiko Fujimori al considerar que existieron irregularidades en el traslado y contabilización de actas provenientes del extranjero. Además, convocó a una nueva movilización programada para el 27 de junio con la finalidad de exigir la intervención de los organismos electorales.

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Roberto Sánchez asegura que no reconocerá gobierno de Keiko Fujimori. Anuncia movilización nacional para este sábado



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Al respecto, el senador electo Javier Cipriani evitó confrontar directamente al líder de Juntos por el Perú y señaló que la ciudadanía será quien evalúe ese tipo de posturas. A su juicio, insistir en cuestionar el resultado electoral solo terminará alejando a quienes promueven ese discurso de la realidad política del país.

“Déjalos que vivan la libertad. Cuando el enemigo se equivoca, déjalo. Van a aprender a las buenas o a las malas, pero van a aprender. No hay que pelearse con ellos”, manifestó.

Cipriani también afirmó que su prioridad será promover consensos y recuperar la confianza de la población en las instituciones. En esa línea, sostuvo que el próximo Parlamento debe enfocarse en atender los problemas de la ciudadanía antes que profundizar las confrontaciones políticas.

“Yo no vengo a pelear. Yo vengo a tender puentes, yo vengo a ayudar a la gente pobre. Esa es mi bandera. ¿Qué aceptación tiene el Congreso ahorita? Entonces, si seguimos diciendo lo mismo, vamos a seguir bajando. Hay que hacer algo”, señaló.

Ambos legisladores electos coincidieron en que el país necesita estabilidad política tras la segunda vuelta electoral. Asimismo, remarcaron que las diferencias deben canalizarse dentro del marco democrático y respetando los resultados proclamados por las autoridades electorales.