La cara de Abimael Guzmán no era conocida con precisión a inicios de 1990 por la Policía. ¿Cómo pretendían capturar al jefe de una banda terrorista cuyo aspecto ignoraban?

Un rostro regordete de 1982 -captada tras una detención policial de rutina en Ayacucho- era la única imagen de que disponía la Dincote. Casi diez años después la apariencia del jefe terrorista no podía ser la misma.

Guzmán disfrutaba de su anonimato. Mientras el campo ayacuchano se desangraba él y Elena Iparraguirre, con documentos de identidad falsos, solían ir de paseo en coche a Chincha y Cañete. Elena manejaba y él, supuesto ingeniero, iba en el asiento de atrás. Dos veces una patrulla policial los detuvo y dejó pasar. No conocían ese rostro.

El video Zorba el Griego fue para el Grupo Especial de Inteligencia (GEIN) como hallar el tesoro de Tutankamón.

Lo encontraron en una casa de Balconcillo, La Victoria, el 31 de diciembre de 1991. Allí aparecía por fin el endiosado cabecilla, barbado y borracho, danzando con torpeza, rodeado de la veneración de todo su comité central nacional. Guzmán decidió acentuar su clandestinidad y cambiaba de casa con más frecuencia, siempre en zonas residenciales.

Para resumir, el GEIN comenzó a pisarle los talones y nueve meses después, el 12 de setiembre de 1992, capturó al jefe del grupo terrorista y gran parte del Comité Central.

Según el coronel Bendicto Jiménez, jefe del GEIN, Guzmán pudo haber escapado si el grupo policial se demoraba una semana más.

“Guzmán tenía todo listo para desplazarse al campo (zona de operaciones) una semana después”, afirma. Elena Iparraguirre, la “camarada Miriam”, lo confirmó días después en los interrogatorios: “Si se demoraban una semana más, no lo hubieran encontrado”.





SENDERO VIGENTE.

Hace un año – el 11 de setiembre - murió en la Base Naval del Callao el genocida fundador del grupo terrorista Sendero Luminoso. Hoy, lunes 12 de setiembre, Perú conmemora el 30 aniversario de la epopeya policial de su captura.

Tres décadas después se constata que la organización criminal de extrema izquierda fue quebrada militarmente pero no en el plano ideológico y político, sostienen los dos principales líderes del Grupo Especial de Inteligencia (GEIN), Benedicto Jimenez y Marco Miyashiro.

Antes bien, en las tres décadas siguientes Sendero se ha reconstituido en gran parte y no es ajeno al Gobierno de Pedro Castillo, señalan los líderes del GEIN:

“Guzmán falleció el año pasado pero no vayamos a pensar que este grupo, la Facción Roja o Solución Política, ha desaparecido”, dijo el coronel Jiménez en un foro el viernes último .

“Ha muerto el estratega, el “pensamiento Gonzalo”, pero siguen activos”, dijo en un foro digital.





NUEVO COMITÉ.

Jiménez remarca que los seguidores de Sendero Luminoso a través del Movadef, Conare y Fudep, “están detrás de llevar a cabo un Segundo Congreso y una Segunda Reconstitución y van a elegir un nuevo Comité Central”, y sugirió a los órganos de Inteligencia del Estado a estar atentos.

“La derrota total de una organización terrorista- afirma Jiménez - es en tres niveles: la militar, ideológica y política. Acá solamente los derrotamos militarmente pero ideológica y políticamente pudieron recuperarse estando en la cárcel”.

El ex jefe del GEIN remarca que en los años 80 las autoridades aplicaron una estrategia errada según la cual no sería posible derrotar al terrorismo si antes no se eliminaba la injusticia social, el hambre y la misera en el campo. El GEIN desechó esa estrategia y apuntó directo al Comité Central y, particularmente, al todopoderoso Abimael Guzmán, el talón de Aquiles del grupo criminal.

CONARE - CASTILLO

Una vez que Abimael Guzmán se rindió militarmente dio paso a una etapa nueva “ya sin dinamita, ya sin matanzas y crea el Movadef”, explica el coronel Marco Miyashiro.

Siguiendo instrucciones de Guzmán los seguidores pretendieron inscribir al Movadef como partido político en 2012. Fue rechazado por el JNE.

“Fracasa el Movadef,entonces crean el Fudep como órgano generado de la organización terrorista y buscan inscribirse como partido”, relata.

Vuelven a ser rechazados. Entonces crean el Conare Sute (Comision Nacional de Reconstitución del Sindicato Unitario de trabajadores de la Educación Peruana.

“¿Y, a quién nombran como presidente del Comité de Lucha? A Pedro Castillo Terrones”, recuerda el policía.

Después de la huelga de un sector del magisterio adepto al Conare-Fenatep, Pedro Castillo, en su calidad de líder, busca el reconocimiento oficial del sindicato ante el Ministerio de Trabajo. No lo consigue.

“Pero -prosigue Miyashiro - en el 2021 el JNE reconoce como presidente del Perú a Pedro Castillo. ¿Y cuál es su primera acción? Nombra como ministro en la cartera de Trabajo al señor Iver Maraví, que ya tenía antecedentes por pertenecer a Sendero Luminoso en 1980″.





FENATEP

Miyashiro continúa: “¿Y cuál fue primera acción de Maraví en el Ministerio de Trabajo? Reconocer a la Federación Nacional de Trabajadores de la Educacion del Peru (Fenatep). Logró su objetivo, y semanas después lo hizo renunciar”.

El general Miyashiro también mencionó las vinculaciones de los prefectos y subprefectos con el Movadef.

Por último, el general PNP Óscar Arriola, jefe de la Dircote, precisó la naturaleza de los organismos Movadef, Conare, Fudep y Fenatep: “Son Sendero Luminoso puro. O sea, son organismos generados por el grupo terrorista”.