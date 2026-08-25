El ministro de Trabajo, Juan Sheput, anunció que el Gobierno llevará al Consejo Nacional del Trabajo (CNT) la propuesta para elevar la Remuneración Mínima Vital (RMV) por hasta 1300 soles.

Del mismo modo, adelantó que se discutirá una eventual reducción de feriados para el próximo año.

En Canal N, el titular del sector indicó que ya empezó una ronda de conversaciones con centrales sindicales y gremios empresariales, entre ellos la Confederación General de Trabajadores del Perú (CGTP), la Asociación de Exportadores (ADEX), la Cámara de Comercio de Lima (CCL) y la Confederación Nacional de Instituciones Empresariales Privadas (Confiep).

Sheput precisó que la primera sesión del CNT, para abordar los temas mencionados, se realizaría entre el 30 de agosto y los primeros días de septiembre.

“Hay posiciones encontradas que son respetables, pero para eso sirve el Consejo Nacional del Trabajo”, sostuvo Sheput, quien remarcó que el objetivo es alcanzar una cifra concertada entre el Gobierno, los trabajadores y los empleadores.

El ministro explicó que el incremento del sueldo mínimo podría aplicarse de manera progresiva. Una primera parte se concretaría entre septiembre y octubre, mientras que el segundo tramo se ejecutaría durante el primer semestre de 2027.

Agregó que la medida estará acompañada de incentivos tributarios y acciones destinadas a mejorar la competitividad, entre ellas un bono para las micro y pequeñas empresas, que representan el 99.7% de los empleadores del país.

Feriados y facultades

Por otro lado, Sheput consideró excesivos los 16 feriados del calendario nacional y advirtió que generan costos laborales para las empresas. No obstante, descartó que el Gobierno vaya a reducir su número durante este año.

De cara a 2027, indicó que se evaluarán distintas alternativas, como trasladar algunas fechas al lunes o concentrar en un solo día determinadas conmemoraciones vinculadas a las Fuerzas Armadas.

“Hay elementos que nos permiten ir pensando en una solución (...) porque, sin ninguna duda, hay un problema de costos laborales”, admitió.

Sobre el pedido de facultades legislativas que el Ejecutivo presentará al Congreso, confirmó que su sector ha planteado incluir asuntos laborales, aunque evitó adelantar su contenido debido a que todavía deben ser discutidos en el Consejo de Ministros.

“Lo que sí puedo decir es que, los elementos vinculados al ámbito laboral, todos tienen que ver con la competitividad y que de ninguna manera, si un trabajador tiene hoy derechos laborales, los va a perder”, sostuvo.