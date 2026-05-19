La Junta Nacional de Justicia (JNJ) publicó la lista oficial de siete postulantes declarados aptos para asumir la jefatura de la Oficina Nacional de Procesos Electorales (ONPE), cargo vacante desde el 21 de abril, cuando Piero Corvetto presentó su dimisión.

Expectativa

Entre los siete habilitados está Ernesto Aranda Vergara, ingeniero electrónico con experiencia en el Registro Nacional de Identificación y Estado Civil (Reniec) y Organismo Supervisor de las Contrataciones del Estado (OSCE).

Le sigue Augusto Bernuy Alva, doctor en Gobierno y Política Pública en la Universidad de San Martín de Porres (USMP); y Raúl Caro Tumba, economista de la Universidad del Pacífico y con el grado de maestro en Administración en México.

También está Carlos Loyola Escajadillo, doctor en Gobierno y Políticas Públicas e ingeniero industrial de profesión. Ocupó cargos gerenciales en la ONPE y el Reniec.

Asimismo figura Hialmer Ordinola Calle, quien fue titular de la Superintendencia Nacional de Migraciones.

Amparo Ortega Campaña es doctora en Administración y ex subgerente de la Gerencia de Calidad e Innovación del Reniec.

La lista la cierra José Alfredo Pérez Duharte, de quien el mes pasado se dijo –erróneamente– que sería el accesitario de Corvetto. Es doctor en Gobierno y Administración Pública y director de Cooperación Internacional del Jurado Nacional de Elecciones.

Cronograma

La convocatoria de la JNJ establece que la evaluación de conocimientos se realizará el jueves 21 de mayo.

Luego, los postulantes deberán presentar la documentación de sus currículums entre el 22 al 26 de mayo. Los resultados se publicarán el 29 de mayo.

Las entrevistas serán el 2 de julio y la juramentación del nuevo jefe será el 3 de julio.