El vicepresidente de la Comisión de Fiscalización del Congreso, Carlos Zeballos (Bloque Democrático), anunció que se solicitará que se cite a siete regidores de la Municipalidad Provincial de Ica (MPI) que, en 2024, aprobaron la zonificación para Tengda Cerámicas SAC, fábrica de el empresario chino Zhihua Yang.

Investigación

El legislador afirmó que una vez iniciada la siguiente legislatura, el 1 de marzo, presentará el pedido. Cabe mencionar que Zeballos acudió a Ica hace una semana para iniciar investigaciones sobre presuntas irregularidades vinculadas a la planta de cerámicas.

“Es ahí donde vamos a solicitar que se cite a todos los que están enmarcados en esta investigación”, indicó a Dunas TV.

Asimismo, señaló que ha expresado su preocupación al fiscal de la Nación, Tomás Gálvez, por la lentitud del caso, que se encuentra aún en etapa preliminar.

“Nos sorprende que se esté dilatando mucho en el Ministerio Público”, aseveró Zeballos.

Caso

La fábrica, situada en el distrito iqueño de Salas, ha vuelto a generar críticas tras revelarse las reuniones del presidente José Jerí con el empresario Zhihua Yang.

La planta de Tengda fue erigida sin licencia de construcción, licencia de funcionamiento municipal ni Estudio de Impacto Ambiental. Todo ello se hizo público en octubre de 2023 a través de diversos reportajes.

A pesar de estas condiciones, la empresa, que fue asesorada por Nicanor Boluarte, solicitó ante la MPI el cambio de zonificación del área de la planta.

Aunque en un inicio la solicitud fue declarada improcedente, posteriormente se volvió a evaluar y fue aprobada con los votos de los regidores Carlos Ponce, Leydy Loayza, Nélida García, Jorge Hinostroza, Paúl Astohuamán, Ana Huarcaya y José Luis Escate.

Posteriormente, la Fiscalía Anticorrupción de Ica abrió una investigación por presunta negociación incompatible a los concejales.