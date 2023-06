Son varias las bancadas que han empezado a calentar sus motores para competir por la dirección administrativa del Congreso en la Legislatura 2023-2024.

Por lo menos siete parlamentarios ya se perfilan al interior de este poder del Estado como posibles candidatos para reemplazar al general (r) José Williams, presidente del Parlamento.

Uno de los potenciales aspirantes es Waldemar Cerrón, de Perú Libre. En diálogo con Correo, su vocero Flavio Cruz negó tajantemente que vayan a compartir una fórmula junto a Fuerza Popular para elección del nuevo titular del Legislativo.

Al ser consultado sobre tal versión, respondió: “Yo sí niego esa alianza, porque soy vocero. No tendría temor de decirlo. Han cogido a Waldemar Cerrón y le hicieron decir cosas y como él dice: ‘No a nadie’, es muy dialogante, por ahí lo han malinterpretado “, manifestó.

Insistió en que no buscará apoyo de las agrupaciones de derecha porque sus principales aliados son del sector de izquierda, donde -sostuvo- por lo menos tres bancadas le han prometido apoyo.

Aunque no quiso precisar cuáles son estos grupos parlamentarios, se deduce que serían el Bloque Magisterial, Juntos por el Perú y parte de Perú Bicentenario.

Pero eso no es todo. Cruz ha dicho que ahora buscan el respaldo de Somos Perú y Podemos Perú, y de colegas de Acción Popular.

A principios de esta semana Correo supo que Guido Bellido, otro candidato a la presidencia del Parlamento, tenía el respaldo de una facción de Acción Popular. Sin embargo, según lo afirmado por Flavio Cruz, Perú Libre buscaría a como dé lugar los votos de los acciopopulistas.

Sobre el tema, el partido que llevó al expresidente Pedro Castillo al poder definirán su lista mañana, en su Asamblea Nacional Extraordinaria.

En Alianza para el Progreso (APP) la situación no es distinta. Allí se vocean las candidaturas de Eduardo Salhuana y Alejandro Soto.

Fuentes de APP han referido que ambos parlamentarios están más interesados que nunca en ocupar el máximos cargo en el Congreso.

En diálogo con Correo, el legislador Alejandro Soto manifestó estar disponible para postular, pero que tal eventualidad deberá definirse a la interna. Añadió que su bancada no buscará la vicepresidencia, sino la Presidencia del Congreso, porque “le corresponde a APP”.

“Nuestro partido sí participará en las elecciones. Consideramos que nos corresponde estar a la cabeza del Parlamento, porque, como reitero, solo 42 días ha estado en el cargo la señora Lady Camones y a raíz de un audio malintencionado ha sido censurada”, dijo a este diario.

Agregó que la fórmula parlamentaria oficial saldrá del “Bloque Democrático” al que pertenecen APP y otras bancadas de derecha.

Por otro lado, al interior de APP se dice que César Acuña, líder del partido y gobernador de La Libertad, solo estaría interesado en que su agrupación conduzca la Comisión de Presupuesto en la nueva legislatura.

En el caso de Fuerza Popular tampoco se ha definido una postulación, pero los reflectores apuntan a los rostros de Hernando Guerra García y Patricia Juárez.

Nuestros informantes refieren que la candidatura no la decidirá la propia agrupación parlamentaria, sino el Comité Político de la organización que lidera Keiko Fujimori.

“Hasta ahora ni siquiera hay propuestas o candidaturas internas (oficiales)”, precisaron desde tienda “naranja”.

Por su parte, Renovación Popular dialoga con distintas agrupaciones del Bloque Democrático para plantear una fórmula. Su portavoz Jorge Montoya manifestó a este diario que espera que Fuerza Popular defina a su candidato en los próximos días para evaluar si presenta una candidatura a la Presidencia del Parlamento o uno para la vicepresidencia.

“Yo calculo que en quincena esto se irá perfilando”, estimó Montoya.

Sostuvo que de ir el fujimorismo a la cabeza de una lista, Renovación Popular iría en la primera vicepresidencia.

Lo cierto es que en la bancada “celeste” hay dos nombres que hacen eco en las oficinas: Alejandro Muñante y Gladys Echaíz.

Sobre el primero, nuestras fuentes afirman que hay pocas posibilidades de que escale como posible aspirantes. Sin embargo, añaden que se ve con buenos ojos una potencial candidatura de Echaíz. “Ella no se opondrá ante una eventual postulación”, nos aseguraron.

En Cambio Democrático-Juntos por el Perú aún no se ha definido a qué postulante se apoyará en los comicios congresales. Hamlet Echeverría, legislador de esa agrupación, adelantó que no se ha conversado en la interna sobre el tema, pero que personalmente no apoyará a ninguno de los candidatos antes mencionados.

No obstante, al cierre de esta nota trascendió que Edgar Reymundo, legislador de dicha bancada de izquierda, dialoga de manera informal con otros grupos de centroizquierda para presentarse oficialmente en una fórmula para la Mesa Directiva.