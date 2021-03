En el Día Internacional de la Mujer, Silvia Loli Espinoza, titular del Ministerio de la Mujer y Poblaciones Vulnerables (MIMP) , explica los retos que las peruanas deben enfrentar en la lucha para alcanzar su autonomía económica y social en un país desigual y con altos índices de violencia, un desafío que se tornó aún mayor con la llegada de la pandemia.

En el año del bicentenario, ¿qué puede destacar sobre el avance respecto al empoderamiento de la mujer en el Perú?

En realidad, el proceso de empoderamiento de las mujeres en el país ha sido importante a lo largo de los últimos años, pero hay distintas circunstancias que han impedido que el avance sea mucho mayor. Se han avanzado en distintos aspectos, espacios, rubros, pero tampoco los avances son iguales para todas las mujeres. Recordemos que nuestro país es un país pluricultural, pero, además, tenemos mujeres con distinto tipo de problemáticas específicas: mujeres inventoras, mujeres pobres, en zonas rurales, indígenas, afro, algunas que son niñas, otras que son adultas mayores. Entonces, los problemas que enfrentamos las mujeres en promedio son similares, pero cada grupo específico, por sus características, además tiene situaciones de mayor obstáculo.

Una forma de canalizar respuestas a estas falencias es la participación en espacios de política y discutir propuestas de solución. ¿Cree que hay un espacio abierto a la mujer en este ámbito?

Nosotros lo que tenemos es una mesa de participación política de las mujeres, que es una instancia que existe en el ministerio hace muchos años, donde participa el Reniec, el Jurado Nacional de Elecciones y varias organizaciones de la sociedad civil, así como organizaciones de mujeres que ejercen cargos de autoridad. Como, por ejemplo, en la red de mujeres de municipios rurales, red de mujeres autoridades, que participan en este tipo de instancias donde se brinda apoyo, capacitación, para que puedan hacer un liderazgo apropiado. Pero, además, libre de violencia. En estas instancias se trabajó el proyecto de ley contra el acoso político, que es una situación de violencia que afecta mucho a las mujeres que están como candidatas o que están participando en un cargo de autoridad.

En el espectro económico, ¿qué percepción se tiene de la mujer en el sistema empresarial?

Cuando hablamos del sistema económico hablamos de la incorporación de las mujeres, no solo al mercado de trabajo, sino al acceso a recursos económicos para las mujeres y su participación en todas las modalidades y oportunidades que hay para tener un ingreso. El problema central es que las mujeres continúan desarrollando al menos 15 horas más de trabajo doméstico no remunerado que los varones, semanalmente. No hay una redistribución de las responsabilidades en las labores domésticas, y eso hace que las mujeres le dediquen tiempo, que podrían dedicar a algún tipo de actividad económica, a esta actividad de sobrevivencia de la familia, de cuidado, que no les aporta ingresos ni ningún tipo de seguridad (beneficios sociales, vacaciones). Esa es una carga que tienen las mujeres, que no necesariamente tienen los varones, y que afecta su participación general a nivel productivo. (...) Pero, además, cuando se incorporan las mujeres en el mercado laboral formal, ellas perciben el 70% de lo que recibe el varón por la misma labor. Por eso, se aprobó hace algunos años la ley de igual salarial y su cumplimiento viene siendo monitoreado por el Ministerio de Trabajo, pero todavía las brechas persisten. Y ahora que ha habido gran pérdida de empleo formal en este periodo, las mayores afectadas también han sido las mujeres.

LIMA, MARTES 16 DE FEBRERO DEL 2021 OLLA COMUN EN COLINAS DE PACIFICO EN CHORRILLOS,

¿Y como empresarias?

Las mujeres están, usualmente, desarrollando emprendimientos a nivel micro o pequeño; las famosas mypes, que también han caído en el proceso del COVID-19. Las medidas que está dando el Gobierno para ampliar los plazos de pagos de los préstamos que se han dado, por ejemplo, desde Reactiva Perú -que han sido obtenidos en muchos casos por mujeres-, obviamente va a facilitar que puedan continuar en este tipo de tareas. Y las mujeres, donde más han perdido seguramente, es en el mercado informal, que es donde más están. Pero, también, de acuerdo a las proyecciones del MEF, ese es el mercado que más rápido se recupera. A nivel de ingresos de las mujeres, el Gobierno aprobó el miércoles una ampliación del presupuesto de un programa que se llama Trabaja Perú, que es del Ministerio de Trabajo, donde el 80% del empleo se le otorga a mujeres para el desarrollo de pequeños proyectos en las municipalidades. Además, se les ha previsto un sueldo diario de 33 soles, más un seguro contra accidentes, que es bien importante porque antes las labores que se desarrollaban allí eran para una propina. Eso es mucho más que el sueldo mínimo y puede permitir, también, mejorar considerablemente la autoestima de las mujeres y se va a repartir a lo largo y ancho del país, a nivel de las municipalidades.

¿Cómo se observa la participación de la mujer en el nivel comunitario frente a la pandemia?

Estamos en plena segunda ola de la pandemia, no podemos decir que se ha ido. Todo el tiempo debemos seguir recordando usar bien la mascarilla, estar en espacios abiertos y no descuidar las labores de cuidados, como el lavado de manos. Y, efectivamente las mujeres tienen una importante labor a nivel de las comunidades y las familias. Al interior de las familias ha habido una sobrecarga de tareas en ellas, porque además del trabajo doméstico que realizan han estado desarrollando labor remota, y la educación a través de medios virtuales tenía que ser supervisada por las madres de familia. Y hay otros tipos de tareas, como la atención de personas que usualmente no están en la casa y que terminaron confinadas en un mismo espacio. Además, con menores ingresos, las mujeres han tenido que seguir solventado los gastos del hogar y alimentar a sus familias. Cuando este esfuerzo no ha sido suficiente, han salido a desarrollar un trabajo en común a través de las ollas comunes, en los comedores populares u otras instancias organizativas que les permitan a ellas abaratar costos y cumplir con dar los alimentos a la familia. Las mujeres siempre han desarrollado ese rol en nuestro país y también ellas han sido clave para la eliminación de otro tipo de pandemia, como el cólera. Ahora también esperamos que ellas puedan cumplir, como el resto de la población y los medios de comunicación, con las labores de cuidado y educación para continuar protegiéndonos frente al COVID-19. Quiero agradecer de modo especial, ese esfuerzo que desarrollan todas las mujeres para hacer que este país sea un país vivible, tanto dentro de sus casas como para asegurar la alimentación de otras personas. Creo que el reconocimiento de las mujeres por el cumplimiento de esta tarea no es suficiente. No basta decir “que son mujeres, eso siempre han hecho”, sino que es una tarea social importante y clave para la sostenibilidad de nuestro país y para la mejora, incluso, de la situación sanitaria. Así que hay que alabar y agradecer esa importante labor que desarrollan las mujeres en nuestro país.

Retomando el tema de la participación política que pueden tener las mujeres, tenemos autoridades femeninas en el Ministerio Público, el Tribunal Constitucional (TC), el Poder Judicial (PJ), entre otras, pero, ¿estamos lejos de poder tener una mujer presidenta?

Como has señalado, varios puestos de liderazgo están actualmente en manos de las mujeres: la presidencia del PJ, el Ministerio Público, la Junta Nacional de Justicia (JNJ), el TC, la presidencia del Congreso, la presidencia del Consejo de Ministros. A nivel internacional, también el Perú está liderando, con la presidencia del comité para eliminar toda forma de discriminación contra las mujeres. Entonces, sí tenemos puestos de liderazgo, pero eso no supone que sean puestos en los que ellas se van a quedar siempre, y eso no significa que las mujeres ya ganamos en el país. (...) Falta mucho para que las mujeres puedan comenzar a ejercer no solo liderazgo político de verdad, sino también puedan tener autonomía sobre su propia vida, sobre su cuerpo y sus decisiones personales. Todavía miles de mujeres son víctimas de violencia, incluso de violencia sexual, no pueden decidir sobre su sexualidad. Y la autonomía debe ser económica, a nivel corporal, política; todas las autonomías tienen que interrelacionarse (...). Formamos parte de poco más de la mitad de este país y siempre hemos dicho que queremos la mitad del poder, ¿no? Queremos la mitad de los recursos, la mitad de las oportunidades. En ese sentido, queremos igualdad, no solamente buenas intenciones o liderazgo de algunas, que es importante, porque sirve como modelo, pero que claramente no es suficiente para decir que este país ya ha cambiado. Un país en el que la tolerancia contra la violencia hacia la mujer sigue siendo el 58%, es un país, entonces, que piensa que está bien que se violente a la mujer. Y un país que piensa que está bien que se violente a mujer claramente no respeta su dignidad, ni todos sus derechos.

En el caso ‘Vacunagate’, estaban involucradas dos exministras, Pilar Mazzetti y Elizabeth Astete. ¿Estas conductas no representan el actuar de otras mujeres que ocupan un papel importante en la lucha contra la pandemia?

Mira, ser mujer es importante, pero no es suficiente para garantizar que sabe lo que se tiene que saber y que va a tener un rol ético y clave para el desarrollo del país. Pero creo que la presencia de las mujeres es importante porque sí representamos al resto de todas las mujeres, con todos los problemas y todos los defectos que tiene la población. Porque, así como hay mujeres, hay hombres que cometen delitos, que se equivocan, que producen faltas éticas y todo lo demás. Y, por supuesto que nosotros sancionamos moralmente y condenamos esas situaciones, pero eso no supone que, porque unas mujeres, como la alcaldesa de no sé qué sitio ha sido detenida por la comisión de un delito, el resto de las mujeres deba ser sancionado, porque las mujeres entonces no sirven para estos espacios. Me parece que las oportunidades son para todos y para todas, y en monitoreo y en cumplimiento de las normas legales y éticas, corresponde ser exigidas a todas las personas por igual.

Solo en alternativas, actualmente tenemos dos candidatas presidenciales que participan junto a más de una decena de varones. ¿Qué reflexión le sugiere esta situación sobre la equidad respecto a las oportunidades que tienen?

Tú lo has señalado con claridad. Ahí hablan los datos, no tengo que hablar yo. Y obviamente esa es una expresión de cómo se percibe el rol de las mujeres en la política. No puedo dar más opinión porque sería una opinión política en un escenario electoral, cuando corresponde a esta gestión de Gobierno, y es un mandato del presidente Francisco Sagasti, que guardemos total neutralidad política.

Silvia Loli

Titular del MIMP. Asumió el cargo de ministra en noviembre del año pasado, como parte del gabinete ministerial de Francisco Sagasti. Ha sido viceministra de la Mujer y directora general contra la violencia de género en el MIMP.

TE PUEDE INTERESAR

VIDEO RECOMENDADO

Inés Melchor: la historia de “La mujer del viento” | Heroínas sin capa