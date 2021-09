La demora en el nombramiento del Directorio del Banco Central de Reserva del Perú (BCR) se debe a la falta de coincidencias entre los nombres propuestos por el Ejecutivo y su actual titular, Julio Velarde.

Así lo dijo el congresista Eduardo Salhuana (APP), quien agregó que en el encuentro que sostuvo el presidente Pedro Castillo con dicha bancada, este les dio a entender que ya había intercambiado algunos nombres con Velarde; sin embargo, no habría existido una “suerte de concordancia”, motivo por el cual la decisión se dilata.

DEMORA

El vocero apepista detalló en RPP que, durante su visita a Palacio, el mandatario les dijo que en estos días ya tendría definido a sus cuatro directores para el BRC, y que reiteró su voluntad de que Velarde permanezca en el cargo de presidente.

“Él dijo que habían tenido algunos problemas para la designación de miembros del Directorio y que habían propuesto algunos profesionales y que no habían aceptado”, añadió.

Salhuana aseguró que le hicieron saber a Castillo Terrones que esa indecisión lo perjudicaba, porque “uno de los elementos centrales para generar confianza era la estabilidad macroeconómica”.

CONTRADICCIÓN

Por otro lado, luego de que su bancada se reuniera en Palacio con el mandatario, el legislador Edwin Martínez (Acción Popular), aseguró que Castillo sí tendría la intención de cambiar a Velarde.

“El presidente, en uno de sus planteamientos, fue claro en decir que había que cambiar muchos funcionarios del Estado, entre ellos, el presidente del BCR”, afirmó.

Sin embargo, colegas de su bancada presentes en la cita negaron tal versión.

“No es así. La verdad me sorprende la declaración de mi correligionario”, dijo el parlamentario Jhaec Espinoza.

El acciopopulista agregó a Correo que incluso conversó con otros colegas de su grupo parlamentario que coincidieron con él respecto a que no escucharon esa frase de parte del presidente.

Precisó que en la reunión se habló sobre cambiar a funcionarios que tenían de 10 años a 15 años en el Estado.

En la misma línea, su compañero Luis Aragón consideró que Edwin Martínez “entendió mal” y que en ningún momento se manifestó que se cambiará a Velarde.

Hasta la fecha no hay más luces sobre el directorio del BCR y aún las dudas persisten. Precisamente, ayer el Consejo de Ministros sesionó, no obstante, al término del encuentro se informó -por segunda semana consecutiva- que no se ofrecería una conferencia de prensa.

