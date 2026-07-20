El Gobierno anunció que declarará el estado de emergencia en las zonas afectadas por el sismo de magnitud 5.1 registrado en el distrito de Chongos Bajo, provincia de Chupaca, región Junín.

La medida busca acelerar la atención a la población damnificada y facilitar el despliegue de programas sociales.

El presidente del Consejo de Ministros, Luis Arroyo, informó que la declaratoria permitirá agilizar la entrega de ayuda y exhortó a los alcaldes a registrar los daños en el Centro de Operaciones de Emergencia Nacional (COEN) para facilitar la asignación de recursos.

El jefe del Gabinete inspeccionó las zonas afectadas junto al ministro de Defensa, Amadeo Flores, y el jefe del Indeci, Luis Vásquez, con quienes evaluó los daños y coordinaron las acciones de respuesta. Además, hizo un llamado a las empresas privadas para que se sumen al apoyo de las familias damnificadas.

Arroyo destacó que la declaratoria de emergencia permitirá acelerar la ejecución de medidas de asistencia y reconstrucción, así como garantizar una respuesta más rápida de las entidades del Estado frente a las necesidades de la población afectada.

Por su parte, el presidente José María Balcázar aseguró que el Ejecutivo actuó de manera inmediata tras el sismo con el envío de ayuda humanitaria, como frazadas, carpas y alimentos. Asimismo, anunció que se elaborará un padrón de damnificados para garantizar que la asistencia llegue de forma ordenada a quienes más lo necesitan.