De acuerdo con los dichos de las principales bancadas parlamentarias, todo parece indicar que el Consejo de Ministros presidido por Denisse Miralles va a tener complicado recibir el voto de confianza del Congreso el próximo miércoles, 18 de marzo. Cinco bancadas se muestran reacias.

El último en pronunciarse en ese sentido fue José Luna Gálvez, congresista y candidato presidencial de Podemos Perú.

“Las bancadas están anunciando que la señora no da la talla, ese es el tema”, dijo a América Noticias y, en ese sentido, pidió al presidente José Balcázar que “tenga ya su escenario” preparado ante una eventual denegatoria de confianza.

Finalmente, cuestionó las acciones tomadas por el Gabinete Miralles para enfrentar las diversas crisis en el país.

En días previos, el congresista Guido Bellido había adelantado que Podemos Perú no daría la confianza.

Otras bancadas que ya anunciaron que definitivamente no votarán por la confianza son las de Renovación Popular y Avanza País. En el Bloque Democrático y la Bancada Socialista, los legisladores Edgar Raymundo y Jaime Quito, respectivamente, adelantaron que sus bancadas votarán en contra de la confianza.

En Acción Popular la postura está dividida, según reconoció el congresista Luis Aragón. De otro lado, Alianza para el Progreso ha confirmado su respaldo con al menos 17 votos.

En evaluación

Ayer, entre tanto, la candidata presidencial y lideresa de Fuerza Popular, Keiko Fujimori, adelantó que su bancada decidirá si respalda a Miralles luego de escucharla en el pleno. No obstante, definió la posibilidad de otorgarlo como “poco probable”.