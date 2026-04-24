El Ministerio Público y la Dirección Contra la Corrupción de la Policía Nacional del Perú (DIRCOCOR) realizaron una intervención en la sede principal de la empresa Galaga. El operativo realizado en la cuadra 39 de la avenida Canto Grande, en San Juan de Lurigancho, forma parte de las investigaciones vinculadas a presuntas irregularidades en el proceso electoral.

La diligencia se inició a las 6:19 de la mañana con la presencia de un fiscal que acudió al lugar para ejecutar el procedimiento. Según reportó Canal N, en un primer momento no hubo respuesta desde el interior del inmueble pese a los intentos de contacto.

Tras varios intentos, una persona salió desde el segundo nivel del edificio y permitió el acceso de las autoridades. Luego de ello, el representante del Ministerio Público ingresó acompañado por efectivos policiales para continuar con las diligencias.

Minutos después, alrededor de las 6:30 de la mañana, se registró la salida de un individuo del inmueble. Esta persona se dirigió a un vehículo estacionado en las inmediaciones, retiró algunos documentos y volvió a ingresar al local intervenido.

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Defensa pública llegó a local de la empresa Galaga, ubicado en San Juan de Lurigancho. Las autoridades continúan con los allanamientos en 12 inmuebles, por el caso irregularidades en elecciones



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Defensa legal de Galaga se presenta ante la sede

Horas más tarde, cerca de las 8:00 de la mañana, llegó al lugar un defensor públioco identificado como Javier Catachura, quien señaló que llegó para asumir la defensa del representante de Galaga. Sin embargo, permaneció por un breve periodo debido a que posteriormente se hizo presente un abogado particular vinculado al caso.

Esta diligencia está orientada a ubicar al representante legal de la empresa intervenida, identificado como Juan Charles Alvarado Fuyo. Hasta el momento de la intervención no se reportó su presencia en el inmueble.

Además de la intervención en San Juan de Lurigancho, se confirmó que existe otra sede de la empresa en la urbanización Villena, en el distrito de Lurín. En ese lugar también se vienen desarrollando diligencias similares en paralelo.

Estas acciones se ejecutan de manera simultánea como parte de un operativo más amplio. Las autoridades continúan con el desarrollo de las investigaciones en distintos puntos de Lima Metropolitana.