La defensa del expresidente Ollanta Humala solicitó su inmediata libertad al amparo del principio de igualdad ante la ley, tras el reciente fallo del Tribunal Constitucional (TC) en el “caso Cócteles”.

En declaraciones a Canal N, el abogado David León sostuvo que resulta desproporcionado mantener a Humala en prisión cuando el TC y la Corte Suprema han establecido que recibir aportes de campaña antes de 2016 no constituye delito . Indicó que se ha pedido levantar la orden de detención, programar la audiencia de segunda instancia y resolver los habeas corpus presentados.

David León cuestionó la solidez de la condena al afirmar que no se acreditó el origen ilícito del dinero ni se identificó una ruta financiera clara.

Señaló que la sentencia se sustentó únicamente en testimonios, sin montos ni documentación precisa, y criticó que los jueces omitieran pronunciarse sobre argumentos clave, como la imposibilidad de considerar a los partidos políticos como organizaciones criminales y la inexistencia del delito de lavado de activos aplicado a campañas electorales antes de 2016.

Asimismo, la defensa denunció una dilación en el proceso judicial, al señalar que los habeas corpus presentados hace tres semanas siguen sin resolverse y que la apelación aún no tiene fecha en segunda instancia.