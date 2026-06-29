El conteo de actas de la Segunda Elección Presidencial (SEP) 2026 entra en su etapa final a pocos días de la proclamación de resultados. Según el portal de la Oficina Nacional de Procesos Electorales (ONPE), solo restan nueve actas por ser remitidas a los Jurados Electorales Especiales (JEE), donde serán evaluadas en caso de observación y posteriormente incorporadas al cómputo oficial.

Pendientes

Cuatro corresponden a la región Piura, específicamente a los distritos de Paita, Vice y Castilla. Identificadas con los números de mesa 072330, 072450, 074025 y 069897, fueron observadas por errores aritméticos. En conjunto, comprenden al menos 930 votos.

Otras cuatro proceden de Ucayali y fueron emitidas en los distritos de Raimondi, Callería y Yarinacocha. Se trata de las mesas 085426, 084196, 084317 y 084559, y reúnen 852 votos.

La última acta pendiente corresponde a Barcelona, España. Identificada con el número 087318, fue observada por carecer de firmas y comprende 134 votos emitidos.

Las nueve actas reúnen 1,916 votos emitidos. Aproximadamente 1,033 corresponderían a la candidata Keiko Fujimori (Fuerza Popular) y 702 a Roberto Sánchez (Juntos por el Perú).