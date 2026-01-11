De acuerdo con información revisada por Correo, al menos cuatro familiares de dirigentes y de alcaldes elegidos por Somos Perú ocupan cinco de los primeros diez lugares en la lista de diputados por Lima en las Elecciones Generales 2026.

El detalle

El número 2 de la lista de diputados por Lima Metropolitana del somismo es de Ana Ida Li Sotelo, hermana de la presidenta del partido fundado por Alberto Andrade, Patricia Li Sotelo. Ella también figura como técnico de la bancada del corazón en el Congreso con un salario de más de S/7 mil y no registra ningún grado o título en la Sunedu.

El número 3 fue para Rennán Santiago Espinoza Venegas, hijo del actual alcalde del distrito limeño de Puente Piedra y también excongresista somista, Rennán Espinoza Rosales. Cabe destacar que hasta el 2022, Espinoza Venegas ocupó el puesto de burgomaestre que ahora ostenta su padre.

En el número 4 de diputados por Lima, Somos Perú lleva a Rosario del Pilar Mendoza Peláez, hija del alcalde de Carabayllo, Pablo Mendoza Cueva. Esta es la segunda vez que Mendoza Peláez trata de llegar al Congreso por el somismo: En 2021 postuló con el número 6 por Lima.

En el número 6 aparece Trinidad Aquilina Maldonado Amao, hermana del alcalde de San Juan de Lurigancho, Jesús Maldonado Anao. Actualmente, Trinidad Aquilina es regidora del distrito en el que su hermano es alcalde.

EL QUINTO

El número 5 de la lista parlamentaria por Lima fue para Alexandro Mario Fernández Garibay.

De acuerdo con la Resolución N°018-2017-OEC-PDSP, Fernández Garibay es secretario nacional de organización de Somos Perú y, actualmente, ocupa el cargo de jefe del Centro de Modalidades Formativas del Congreso.

Dupletea

De acuerdo con el Registro de Candidatos de ONPE, el 1 de la lista a diputados por Lima es el también aspirante presidencial George Forsyth.