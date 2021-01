El candidato presidencial de Somos Perú, Daniel Salaverry, le pidió este lunes al ministro del Interior, José Elice, el retiro de los agentes de la Policía Nacional del Perú (PNP) que le brindan resguardo debido a su postulación a la jefatura del Estado.

En una misiva difundida en su cuenta oficial de Twitter, el expresidente del Congreso indicó que debido a la pandemia “es necesario que el personal policial se concentre” en las medidas para evitar el contagio de COVID-19 e invocó “a los demás candidatos presidenciales a que compartan” su accionar, puesto que “primero son las necesidades de salud y seguridad de la población”.

“Me dirijo a usted [José Elice] para saludarlo cordialmente y, a la vez, manifestarle que no requiero de personal de seguridad de la Policía Nacional del Perú que me asigna como candidato presidencial”, se lee en el documento.

Basta de gollerías. Los candidatos no necesitamos que nos pongan seguridad. Invoco al resto de candidatos presidenciales a no distraer los recursos de la PNP en la campaña electoral. @MininterPeru @PePeElice pic.twitter.com/aW7ivm9Xjt — Daniel Salaverry (@dsalaverryv) January 18, 2021

“Se debe tener presente que dada la coyuntura de pandemia de la COVID-19 y el permanente problema de inseguridad ciudadana que sufre nuestro país, es necesario que el personal policial se concentre en estas tareas fundamentales para nuestro país”, señaló.

En la publicación en la cual compartió la carta, Salaverry indicó que los postulantes a la Presidencia de la República no requieren que les “pongan seguridad”.

“Basta de gollerías. Los candidatos no necesitamos que nos pongan seguridad. Invoco al resto de candidatos presidenciales a no distraer los recursos de la PNP en la campaña electoral”, indicó.