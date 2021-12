Ciertos partidos políticos aliados al Gobierno vienen negociando una cuota de poder para que sus militantes conformen las carteras más importantes del nuevo Gabinete que planea implementar el presidente Pedro Castillo para el 2022.

Fuentes al interior de Palacio aseguraron a Correo que este martes se iniciarían los diálogos en la Casa de Pizarro con el jefe de Estado.

Uno de los primeros grupos que tiene una cita programada es Somos Perú. De acuerdo con nuestros informantes, será Patricia Li, presidenta de ese partido, la que acudirá por la noche a la cita con Castillo.

“El tema central es ver la conformación del nuevo Gabinete y tratar de que sea un Gabinete con algo de consenso”, nos indicaron.

Antes, Li tendrá al mediodía un almuerzo con su bancada en la embajada de Taiwán y luego irá al encuentro con el mandatario.

Otros partidos que se acercarán a dialogar con el profesor en los siguientes días son Alianza Para el Progreso (APP) y Podemos Perú.

No obstante, el congresista Alejandro Soto (APP) opinó que no cree que César Acuña participe “porque no se pacta con la corrupción ni con alguien como Castillo”.

“¿Qué podríamos hablar con alguien que es informal? No quiere aclarar nada sobre los 20 mil dólares, sus reuniones, no quiere decir nada”, enfatizó.

En la última semana el ministro de Salud, Hernando Cevallos, era voceado para ser el reemplazo de la premier Mirtha Vásquez. Sin embargo, este aseguró que no estaba en sus planes asumir dicha cartera y que no había recibido ninguna oferta de parte de Castillo.

No obstante, en las últimas horas otro nombre trascendió para primer ministro: Roger Nájar. Él fue congresista en el 2006 y en el último año ha sido mencionado como uno de los involucrados en Los Dinámicos del Centro. Es un hombre de confianza de Vladimir Cerrón.