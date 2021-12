Guido Bellido, expremier y congresista de Perú Libre, criticó la gestión de la primera ministra Mirtha Vásquez -entre otras razones- por no resolver los conflictos mineros. En esta entrevista, además, señala que tiene información sobre inminentes cambios en el Gabinete.

¿Cree que Mirtha Vásquez hace una buena gestión en el premierato?

Para evaluar a Vásquez hay que tener en cuenta dos cosas: Primero, que la renegociación del gas de Camisea no se inició y, segundo, que los conflictos de las diferentes mineras aún no son resueltos. Claro, para resolver se requiere tiempo, pero hay que tener la capacidad de encaminar las soluciones a fin de que no se detenga la producción (de las mineras). Ahora, la población tiene la expectativa de que el Gobierno no siga una línea de derecha. Trabajar con mecanismos de anteriores gestiones no funcionan para este gobierno.

¿Sugiere que hay una mala gestión del premierato?

Claro. No se han encaminado, pues. Las soluciones no están encaminadas (...). Lo importante es que la población ahora requiera de autoridades o funcionarios que trabajen con la siguiente lógica: Escuchar a la población, que estén con ellos y que conjuntamente solucionen los problemas (...). La premier que ha continuado en la misma línea de derecha de los gobiernos anteriores, no puede continuar (en su cargo) porque es contraproducente con las expectativas de la población.

¿Vásquez sigue la misma línea de derecha de anteriores gobiernos?

Por supuesto. Incluso, nosotros a nivel de la PCM cambiamos a ciertas personas que se mantenían de anteriores gestiones y las han vuelto a contratar (...). Cuando me retiraron del cargo, yo acepté, pero cuando me enteré que iban a designar a Vásquez, le dije al presidente que estaba cometiendo un error. Él me respondió que ella era cajamarquina (...). Uno de los serios problemas que se tiene es que el presidente Castillo no toma las acciones fuertes para renovar a todos los profesionales que vienen de anteriores gobiernos. O sea, el 100% de esos profesionales que trabajan, por ejemplo en cargos de confianza, deben ser renovados.

¿Un cambio total? Claro.

¿Por qué? Porque no están con la lógica del trabajo del Gobierno actual. Tienen una lógica totalmente distinta. Por eso hay problemas. Hay gente que trabaja para el Ejecutivo que está en contra de Pedro Castillo. ¿Qué haces con funcionarios en contra de tu gobierno? Es como tener un ministro que esté en contra del gobierno.

¿Eso no retrasaría la gestión en los ministerios?

De ninguna manera.

¿Qué piensa de las designaciones que hizo Castillo sobre funcionarios a los que usted denomina ‘caviares’?, ¿fue un error?

Claro, es un error político. En todas las regiones hay cantidad de profesionales que pueden cubrir esos cargos, otra cosa es que el presidente quiere buscar funcionarios que asuman la responsabilidad en Lima, pero ahí va a tener limitaciones. El presidente fue elegido por las regiones y en las regiones hay gente que trabajó en gobiernos regionales, y eso no es distinto a la gestión pública.

Fuentes de este diario han señalado que habrá cambios en el Gabinete Vásquez. Usted también mencionó lo mismo en sus redes sociales. ¿Estos cambios se darán esta semana?

Habrá cambios, por supuesto. Tomamos como referencia la próxima semana. Puede ser para recibir el Año Nuevo. Es necesaria una renovación del Gabinete en este momento. (...) El presidente es la persona responsable en anunciar qué ministros se irán.

¿Qué piensa sobre la inacción de parte de la fiscal Zoraida Ávalos con respecto a abrir una investigación contra Pedro Castillo por los escándalos vistos en las últimas semanas?

Ahí quiero decir que debemos ser claros con respecto a la lucha contra la corrupción. Él (Castillo) dijo que si encuentra en su entorno o familia (algún involucrado en hechos irregulares) voy a ser letal, ya pues, desde el primer día. Había gente que debía retirar en su momento y no esperar a que la cosa se agrave.

¿Todos los escandalosos casos entre ellos el de Petroperú ameritan una investigación contra el presidente y otros?

Amerita una investigación exhaustiva de parte de la Comisión de Fiscalización y también del Ministerio Público. Definitivamente. ¿Qué pasa? Son dineros que corresponde al país y eso no se debe pasar por agua tibia sino hay que ser radicales en esa parte.

Perfil

Guido Bellido es congresista. Estudió Ingeniería Electrónica en la Universidad Nacional de San Antonio Abad del Cusco. Obtuvo el grado de bachiller en el 2015. En 2020 postuló por el partido Perú Libre a las elecciones congresales, pero no pudo lograr una curul.