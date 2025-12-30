El Jurado Electoral Especial (JEE) Lima Centro 1 oficializó la inscripción de seis fórmulas presidenciales que competirán en las Elecciones Generales 2026, tras evaluar y validar la documentación presentada por cada organización política.

Las resoluciones emitidas confirman la validez de las candidaturas presidenciales y vicepresidenciales, y dejan sin efecto cualquier tacha o impugnación durante el proceso.

En carrera

Entre los inscritos figura Ahora Nación, partido fundado el 13 de mayo de 2023 por Pablo López Chau, exrector de la Universidad Nacional de Ingeniería (UNI).

Su fórmula presidencial está integrada por López Chau, Luis Villanueva y Ruth Buendía. Fue aprobada sin observaciones.

Podemos Perú, también confirmó su plancha presidencial para 2026. Encabezada por José Luna Gálvez y acompañado por Jacqueline García y Raúl Noblecilla, logró ser inscrita para participar en los próximos comicios.

Por su parte, Un Camino Diferente presentó a Rosario del Pilar Fernández, César Fernández y Carlos Pinillos como miembros de su plancha, que fue admitida sin observaciones finales por el JEE competente.

Libertad Popular, organización política liderada por empresario Rafael Belaúnde Llosa, buscará llegar a Palacio junto con Pedro Cateriano y Tania Porles.

Alianza para el Progreso (APP), por su parte, inscribió la fórmula compuesta por su líder César Acuña Peralta, Jessica Tumi y Alejandro Soto.

Finalmente, el Partido del Buen Gobierno postula a Jorge Nieto Montesinos a la Presidencia, acompañado de Susana Matute y Carlos Caballero en la primera y segunda vicepresidencia, respectivamente.

Al ser declaradas oficialmente inscritas por el sistema electoral, estas seis fórmulas presidenciales ya no pueden ser objeto de nuevas tachas ciudadanas, de acuerdo con el Jurado Nacional de Elecciones (JNE).

La tacha es un recurso de control que permite cuestionar la validez de una fórmula presidencial o lista de candidatos.

Para que un JEE la admita el trámite, el ciudadano debe presentar el cuestionamiento por escrito con el detalle de la infracción legal y adjuntar los documentos o evidencias que respalden la tacha.

Además, debe entregar el comprobante de pago de la tasa correspondiente, con un plazo único de un día hábil para subsanar cualquier omisión, y solicitar la creación de una casilla electrónica en el JNE para recibir todas las notificaciones oficiales.

La organización política tiene un día para presentar descargos y el JEE lo debe resolver en tres días.