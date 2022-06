La Subcomisión de Acusaciones Constitucionales (SAC) no pudo sesionar ayer por la mañana porque no hubo quorum debido a la inasistencia de siete congresistas, en consecuencia, no se evaluó el caso contra la vicepresidenta Dina Boluarte.

El grupo tenía en agenda el informe de calificación que declara procedente la denuncia constitucional contra Boluarte, por haber realizado gestiones de un club departamental cuando ya era ministra de Desarrollo e Inclusión Social.

FALTA

Los parlamentarios que no se presentaron a la sesión programada para las 11 a.m. fueron Waldemar Cerrón, Alfredo Pariona y María Taype, todos de Perú Libre; así como Paul Gutiérrez y Segundo Quiroz del Bloque Magisterial.

Tampoco se presentaron los legisladores Jorge Flores Ancachi de Acción Popular (AP) y José Jerí de Somos Perú (SP). Cabe recordar que esta última bancada tiene en el Gobierno de Pedro Castillo a uno de sus excandidatos al Congreso, Alejandro Salas, hoy ministro de Cultura.

REITERATIVO

Llama la atención que esta no es la primera vez en que una sesión de la SAC se frustra por falta de quorum y, coincidentemente, suelen ser los mismos congresistas los que faltan sin justificación en votaciones claves (Ver infografía).

Estos son los congresistas que faltaron a votaciones claves. Elaboración (Diario Correo)

Por ejemplo, los legisladores Paul Gutiérrez y Segundo Quiroz del Bloque Magisterial, faltaron a la sesión en la que se votaría la procedencia de la denuncia por traición a la patria contra el presidente Castillo y el día en que se tenía previsto elegir al delegado para investigar el caso.

Para los mismos casos, también no asistieron María Taipe (Perú Libre) y Jorge Flores (AP). Este último es uno de los sindicados como ´Los Niños´ por la colaboradora eficaz de Karelim López.

Además, en agenda estaba el informe final del congresista Alejandro Cavero (Avanza País) que recomendaba archivar la denuncia contra Manuel Merino por las muertes de Inti Sotelo y Bryan Pintado en noviembre de 2020.

Sin embargo, según la congresista Martha Moyano el tema no estaba en agenda, pues Cavero pidió licencia.

El grupo tendría una sesión extraordinaria el martes 14 de junio.