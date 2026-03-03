En medio de la inestabilidad política que ha marcado los últimos cuatro años, un actor ha logrado mantenerse en el Ejecutivo más allá de los cambios presidenciales.

Desde el gobierno de Pedro Castillo hasta la actual gestión de José María Balcázar, Alianza para el Progreso (APP), el partido fundado por César Acuña, ha colocado ministros con militancia activa, exmilitantes o perfiles cercanos en carteras clave.

Su peso dentro del Gabinete ha subido o bajado según la coyuntura, pero nunca ha desaparecido.

Conexiones

Durante el gobierno de Pedro Castillo, la relación con APP fue menos orgánica; sin embargo, sí existieron perfiles con antecedentes en el partido que llegaron al Gabinete.

En ese contexto, Dimitri Senmache asumió el Ministerio del Interior (Mininter) con un perfil que se preciaba de técnico, aunque había sido candidato a regidor por APP en 2010.

Posteriormente, tras su censura en el Congreso, el partido optó por marcar distancia pública frente a su gestión.

El caso de Heidy Juárez tuvo una dinámica distinta. Si bien fue electa congresista por APP y luego expulsada de la bancada, más adelante terminó integrándose al oficialismo de Castillo y asumió el Ministerio de la Mujer, hasta el fallido golpe de Estado.

Consolidación

Con Dina Boluarte, la presencia de figuras ligadas a APP se volvió más clara.Eduardo Arana pasó por el Ministerio de Justicia y Derechos Humanos (Minjus) y luego por la Presidencia del Consejo de Ministros (PCM). Pero antes, él fue invitado de APP para procesos municipales, y fue considerado un interlocutor aceptable para sectores de centro y derecha.

Con Boluarte, también, José Salardi asumió el Ministerio de Economía y Finanzas (MEF), pero, actualmente, es parte del equipo técnico vinculado al plan de gobierno de Acuña para 2026.

En el Ministerio de Salud (Minsa), César Vásquez, militante histórico, excongresista y del partido, representó una de las cuotas más directas de APP en el Gabinete.

También se sumaron César Sandoval en Transportes y Comunicaciones (MTC), con militancia activa, y Jorge Chávez Cresta en Defensa (Mindef), quien formalizó su afiliación en 2024, tras su paso por el Ejecutivo.

En el Ministerio del Interior (Mininter) estuvo Julio Díaz Zulueta quien, si bien no tenía afiliación vigente al asumir, fue considerado cercano al partido de Acuña.

Continuidad

En el breve gobierno de José Jerí, Lesly Shica, exmilitante de APP, asumió el Ministerio de Desarrollo e Inclusión Social (Midis).

Óscar Fernández se mantuvo en Trabajo (MTPE), pese a no registrar afiliación formal, en un contexto en el que el partido buscaba asegurar continuidad en ciertas carteras clave.

Bajo la gestión de José María Balcázar, las presencias vinculadas con APP se consolidaron. Estas se habrían materializado mediante el interés que manifestó el partido para que se ratifique a un pequeño grupo de ministros, bajo el argumento de procurar una continuidad de las políticas públicas.

Denisse Miralles asumió la PCM tras su paso por el MEF, mientras que Gerardo López, quien fue su viceministro y daría continuidad a su legado, asumió la titularidad de ese portafolio.

Wilder Sifuentes continuó en Vivienda y Nelly Paredes pasó al Ministerio del Ambiente, tras haber estado en el Ministerio de Desarrollo Agrario y Riego (Midagri).

A su vez, Luis Quiroz permaneció en el Minsa pese a otros cambios.Por otro lado, aunque no llegó al Gabinete como cuota partidaria, Juan José Santiváñez ocupó las carteras de Interior y Justicia entre 2024 y 2025.

Meses después, en octubre de 2025, se sumó a APP como invitado, donde postula al Senado.

Opinión

Al respecto, el analista político Eduardo Dargent afirmó que APP “actúa como bisagra” para asociarse con quien tenga el poder.

“Se ha convertido, desde hace años ya, en una suerte de centro, pero no por ideología, sino porque está siempre actuando como bisagra y muy pragmáticamente”, sostuvo a Correo.

Dargent describió los nombramientos en el Ejecutivo como resultados de “copamientos” y de bajar los requisitos para ocupar cargos.

“Es una política pública de bajísimo nivel y Alianza para el Progreso es responsable de este resultado, junto con otros partidos que han entrado en estos espacios de veto a profesionales”, resaltó.

El politólogo agregó que el Gobierno está “muy subordinado a un Congreso que le arrebata migajas, lo bloquea y lo subordina”.

“Lo que hay son pactos de cada vez más mediocridad en el Ejecutivo. Si te sales de la línea te pueden vacar, censurar ministros o presionar en el presupuesto”, advirtió.

Similar fue la opinión del politólogo Alejandro Rospigliosi, quien hasta sostuvo que Acuña gobierna el país actualmente.

“Gobierna el país de manera indirecta, porque no fue elegido por voto popular, pero lo hace usando el arte de la negociación, el arte de la repartija, del uso de cuotas de poder”, afirmó a este diario.

Agregó que aunque es natural que en un gobierno se den alianzas, las de APP son “clandestinas”.

“No son formales, no son explícitas, son hipócritas”, enfatizó.“Sabemos cuáles son las fortalezas y las debilidades de este partido político y de su líder. Así que si el elector decide libremente votar otra vez por ese color político, que se atenga a las consecuencias”, puntualizó.