“Hablamos de deporte, historia, obras públicas, box y chicas bonitas”, eso fue lo que dijo Franco Vidal, alcalde de Ate, tras visitar en Palacio de Gobierno al presidente José María Balcázar la última semana del mes de marzo.

En paralelo, los peruanos afrontaban su día a día en las calles sin la garantía de volver con vida a sus casas.

La muestra más evidente es el balance de asesinatos registrados en los primeros tres meses de los últimos años.

Y es que de acuerdo con el Repositorio Único Nacional de Información en Salud (Reunis) del Sistema Informático Nacional de Defunciones (Sinadef) y revisada por este diario, se han reportado 518 homicidios en el primer trimestre del año, una cifra similar o superior a los años anteriores (ver infografía).

Es decir, la situación no cambió en nada.

Este es el número de asesinatos reportados en el primer trimestre de los últimos años. (Infografía: Diario Correo)

LAS CIFRAS

Entre enero y marzo del año 2023 se registraron 339 homicidios, un año después, la cifra incrementó a 471 asesinatos en el mismo periodo.

En el primer trimestre del 2025 se reportaron 553 homicidios, mientras que en los tres primeros meses del año, ya se registraron 518 asesinatos.

Es decir, en el 2026 se tiene por lo menos de cinco a seis asesinatos por día, lo que se resume en un homicidio cada cuatro horas.

Los 180 homicidios perpetrados en el mes de marzo ocurrieron en las regiones de Cajamarca (1), Amazonas (1), Cusco (2), Áncash (2), Loreto (2), Arequipa (3), Huánuco (3), Lambayeque (3), Junín (4)Ayacucho (5), Ucayali (5), Madre de Dios (6), San Martín (7), Ica (7) y Puno (9).

En las regiones de Apurímac, Moquegua y Pasco, no se registró asesinatos ese mes.

Mientras que las regiones con más homicidios fueron Tumbes (11), La Libertad (14), Piura (14), Callao (17) y Lima (64).

Las regiones con más homicidios fueron Tumbes (11), La Libertad (14), Piura (14), Callao (17) y Lima (64). (Foto:GEC)

LETRA MUERTA

Hace menos de una semana, el Gobierno de José María Balcázar oficializó la creación de un grupo encargado de diseñar un programa de gasto en seguridad ciudadana.

La medida fue aprobada mediante una resolución en El Peruano con la firma de Rodolfo Acuña, titular del Ministerio de Economía y Finanzas (MEF) y no implica acciones inmediatas contra la delincuencia.

La norma establece la conformación de un equipo multisectorial que deberá elaborar un Programa Presupuestal orientado a Resultados (PPoR), esto quiere decir, elaborar un plan técnico que defina cómo debe usarse el dinero del Estado para reducir la criminalidad.

El grupo estará conformado por representantes de la Presidencia del Consejo de Ministros, el Ministerio de Economía y Finanzas (MEF), el Ministerio del Interior, la Policía, el Ministerio Público, el Poder Judicial y el Ministerio de Justicia y Derechos Humanos.

Como parte de su equipo, podrán convocar a representantes de Migraciones, la Unidad de Inteligencia Financiera, el Instituto Nacional Penitenciario del Perú (INPE), la Superintendencia de Banca, Seguros y AFP (SBS), entre otros.

El mencionado equipo deberá elaborar un informe que se entregará al MEF.

Además, no contarán con presupuesto adicional para hacer el informe, sino que deberán usar los recursos que tienen sus instituciones.

Los miembros no recibirán ningún pago adicional.

Un dato que llama la atención es que la resolución señala que el grupo tendrá hasta 330 días calendario para hacer la tarea, es decir, casi un año.

Incluso, se precisa que ese tiempo podrá extenderse hasta que terminen la labor que le fue encomendada.

José María Balcázar se reunió en Palacio con Franco Vidal, alcalde de Ate. (Kick Franco Vidal)

REALIDAD

El miércoles 1 de abril al promediar las 8:00 a.m., sicarios atacaron a balazos un bus de la empresa Virgen de la Puerta S. A., más conocida como Vipusa, a la altura del kilómetro 33.4 de la Panamericana Norte.

La unidad conocida como ruta C, que cubre el trayecto entre Ancón y Abancay, fue interceptada por dos sujetos en una motocicleta.

Los delincuentes realizaron varios disparos contra el vehículo en movimiento y huyeron.

Si bien el conductor y la cobradora resultaron ilesos, las pasajeras Sheyla Lina Vargas Pacco (18) y Benedicta Huaytalla Ramos (71) quedaron heridas y fueron trasladadas al hospital Lanfranco La Hoz en Puente Piedra, donde permanecen con pronóstico reservado.

Sin embargo, el atentado cobró la vida de la pasajera Hilda Carmen Otilia Monteverde Díaz de 76 años falleció tras recibir una bala perdida.

“Si para ustedes es seguro las cámaras y el blindaje, normal. Yo les demostraré que eso no basta para cuidarlos. Atentos a lo que se viene, ustedes mismos salen a regalar su vida. Es un juego al azar a ver quién se irá”, reza la amenaza.

Horas después del ataque, los conductores de Vipusa reportaron la recepción de un mensaje extorsivo de la organización criminal “La Seguridad del Sur”, en el que advierten nuevos atentados sino cumplen sus exigencias.

Solo dos días después del ataque, los choferes recibieron nuevas amenazas.

Por otro lado, en esos días, extorsionadores también atacaron a balazos a integrantes de un gremio de mototaxistas luego de que estos se negaran a pagar un presunto cupo de 15 de soles.

El atentado fue registrado en el cruce de la avenida Túpac Amaru, a la altura del paradero Correo, lugar hasta donde llegaron los delincuentes a bordo de una motocicleta.

Los delincuentes atacaron a balazos y se dieron a la fuga.

Producto del ataque, dos conductores resultaron heridos y fueron trasladados de emergencia al Hospital Sergio Bernales de Collique, para recibir atención médica.