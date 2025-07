El domingo por la tarde se conoció que José Miguel Castro, exgerente municipal de Susana Villarán y personaje clave en la acusación en contra de la exalcaldesa, fue hallado sin vida en su casa en Miraflores.

Su deceso abrió un debate sobre un posible impacto a favor del proceso que afronta la exburgomaestre, juicio que iniciará en setiembre. Sin embargo, penalistas consultados por Correo consideran que el caso por organización criminal, lavado de activos, corrupción de funcionarios y otros delitos, no debe debilitarse.

Aunque de ser así, sostienen que la afectación en el caso de Villarán no sería grave.

ANÁLISIS

Para el penalista Luis Lamas Puccio, aunque el acuerdo de colaboración eficaz con José Miguel Castro no se haya firmado, la Fiscalía tiene la acusación que presentó contra Susana Villarán.

“Ya hubo un control de acusación. El caso no debería debilitarse, pero siempre hay que tener cierta mesura”, indicó.

Desde su punto de vista, el caso contra Villarán no solo se sostiene por las declaraciones del fallecido Castro.

“El caso no depende de una sola persona, sino que depende de una serie de acontecimientos, hechos objeto de investigación. No solo es lo que dice uno, sino una serie de elementos”, sostuvo.

En ese sentido, consideró que todo dependerá de la capacidad del fiscal para sustentar el caso.

José Miguel Castro fue hallado muerto el domingo por la mañana en su domicilio. (Foto: Grupo El Comercio)

El abogado penalista Andy Carrión opinó en un sentido similar.

“No va a debilitarlo mucho (el caso). El caso no está en acusación, sino que ya va a empezar el juicio y ahí se verá”, mencionó.

Cabe recordar que la fecha fijada para la instalación del juicio oral contra Villarán es el martes 23 de setiembre.

“Hay una afectación leve que no pondría en riesgo el caso”, dijo.

Por su parte, el penalista Mario Amoretti señaló que las declaraciones que ofreció el ahora fallecido José Miguel Castro, sí tienen valor.

“Ya hay sentencias de la Corte Suprema. Sino hubo acuerdo de colaboración eficaz, eso no significa que no se puedan usar esas declaraciones o que no tengan valor”, refirió.

En ese sentido, Amoretti explicó que durante el juicio, la Fiscalía tendrá que leer las declaraciones de José Miguel Castro y se tendrá que verificar si fueron o no corroboradas.

“A mi criterio, si se deben aplicar esas declaraciones”, afirmó a este medio.

Retiran el cadáver de José Miguel Castro, exfuncionario durante el mandato de Susana Villarán y colaborador eficaz del caso que se le sigue a la ex alcaldesa. Foto: Antonio Melgarejo/ @photo.gec

COLABORADOR

José Miguel Castro acudía de manera regular al despacho del fiscal José Domingo Pérez para brindar declaraciones sobre el caso de Villarán, todo en medio de un proceso de colaboración eficaz.

Tras su deceso se abre la interrogante de si lo declarado como colaborador eficaz, podrá ser o no utilizado en el juicio.

Al respecto, el penalista Luis Lamas Puccio indicó que si el proceso de colaboración eficaz no fue aprobado, no puede ser usado en el juicio.

“Lo que se dijo en el proceso de colaboración eficaz, sino fue corroborado y aprobado, no puede ser utilizado”, indicó.

En la misma línea, el abogado precisó que si el fallecido José Miguel Castro hizo alguna sindicación directa, esas declaraciones no pueden ser utilizadas.

“La base sólida de un acuerdo de colaboración eficaz es la homologación. Entonces, sino hubo acuerdo, no se pueden utilizar sus dichos en el juicio”, sostuvo.

Por su parte, el penalista Andy Carrión explicó que se deben diferenciar las declaraciones que ofreció José Miguel Castro como testigo y las que ofreció en su proceso de colaboración eficaz, pues las primeras sí podrán ser utilizadas durante el juicio sin inconvenientes.

“Hay que diferenciar sus declaraciones como imputado y las que brindó en su proceso de colaboración eficaz, porque la colaboración es independiente”, sostuvo.

Desde su punto de vista, será complicado que las declaraciones que ofreció José Miguel Castro como colaborador eficaz, puedan ser usadas en el juicio.

“Esas declaraciones pueden aportar, pero al final es un caso reservado. Yo veo complicado que puedan aceptar esas declaraciones. La defensa de los acusados pueden reclamar porque esas versiones no fueron homologadas”, apuntó.

POSTURA

Respecto al deceso de José Miguel Castro, el fiscal del Equipo Especial Lava Jato, José Domingo Pérez, indicó que la ley permite que las declaraciones que ofreció puedan ser leídas durante el juicio.

“Ya no está el señor Castro Gutiérrez, pero se va a tener que solicitar que se lean las declaraciones que él ha dado en el desarrollo de la investigación, porque la ley faculta, cuando ocurren circunstancias como estas, que se podrán leer las declaraciones que se han brindado en la etapa de la investigación. Eso es lo que voy a tener que hacer valer en el proceso”, dijo en Beo Noticias.

Mientras que en RPP, José Domingo Pérez mostró cierta preocupación porque esperaba contar con la declaración de Castro Gutiérrez durante el juicio oral.

“Teníamos esa expectativa, de que ya en el desarrollo del juzgamiento él pudiera declarar en relación con los hechos que él tenía conocimiento y ha participado”, afirmó.

En ese sentido, el integrante del Ministerio Público recordó que su institución solicitó el adelanto del juicio oral contra Villarán de la Puente que está previsto para el 23 de setiembre.

Desde su punto de vista, si bien el Poder Judicial desestimó el pedido en mayo, con la muerte de uno de los procesados, el juzgado puede reconsiderar el pedido para iniciar el juicio oral.