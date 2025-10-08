La defensa legal de la exalcaldesa de Lima, Susana Villarán, negó que la exfuncionaria haya recibido $11 millones por parte de las constructoras Odebrecht, OAS y Graña y Montero durante su gestión edil entre los años 2011 y 2014.

La tesis de la Fiscalía apunta a que la exburgomaestre obtuvo dicho monto para sus campañas del “No” a la revocatoria y su reelección.

“La señora Villarán va a decir que ella sabía única y exclusivamente de $3 millones. Ella no supo respecto de otro tipo de reportes de campañas y, en consecuencia, tampoco lo saben sus coimputados; o se presume que tampoco lo sabían”, indicó la abogada Merly Edquen en la audiencia de ayer del juicio oral.

Edquen subrayó que Villarán no ha “declarado en medios de comunicación” que sabía del monto señalado en la tesis fiscal y que en 2019 aceptó solo que “conocía” los aportes.

TE PUEDE INTERESAR