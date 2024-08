Susel Paredes, congresista de la bancada de Integridad y Desarrollo, presentó una denuncia ante la Comisión de Ética Parlamentaria contra María Agüero, de Perú Libre, por comentarios que considera discriminatorios hacia la comunidad LGBTI y a instituciones educativas en Arequipa.

“Es grato dirigirme a usted para saludarlo muy cordialmente y, con relación al asunto, interponemos denuncia contra la congresista María Antonieta Agüero Gutiérrez, por frases discriminatorias con la comunidad LGTBI, la comunidad educativa de las instituciones educativas ‘Independencia Americana’ y ‘Micaela Bastidas’, así como sus expresiones despectivas contra los trabajadores autónomos y a la Región de Arequipa al decir que no se siente arequipeña, siendo congresista elegida por la Región de Arequipa”, indica el oficio enviado al presidente de la Comisión de Ética, Diego Bazán.

Es importante recordar que María Agüero fue abucheada y expulsada por alumnos, padres y docentes de uno de los colegios que la declaró persona non grata, tras la difusión de sus declaraciones menospreciando a los estudiantes de estos centros.

¿Qué dijo María Agüero?

En un video, se escucha a María Agüero afirmar que no se siente identificada con Arequipa.

“Cuando me preguntan de dónde soy, siento un cortocircuito y me pregunto qué decir. No puedo decir que soy cuzqueña porque sería una mentira, pero tampoco puedo decir que soy arequipeña porque no me siento así”, expresó Agüero.

Luego continuó con: “se horrorizan al pensar que, habiendo estudiado en Estados Unidos y Beverly Hills, los enviaré a un lugar donde los ambulantes llevan a sus hijos, que cortan caras y que son lesbianas y delincuentes, lo que da miedo”.