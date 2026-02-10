La reaparición en una entrevista virtual del candidato presidencial de Perú Libre, Vladimir Cerrón, aún prófugo, ha generado una ola de críticas.

Las parlamentarias Susel Paredes y Karol Paredes criticaron el desempeño de la Policía Nacional del Perú por no lograr la captura del exgobernador regional de Junín.

“¿Cuántos hay fugados? Un montón. Van a dar sus entrevistas. Seguramente que ya irán a los streamers también. O sea, ¿qué país es este? De verdad es indignante. El general [Óscar] Arriola —comandante general de la PNP— tiene que dar un paso al costado. Si no ha chapado a Cerrón, si no han bajado los homicidios, si no ha bajado el número de extorsiones, tiene que irse”, expresó Paredes.

Por su lado, Paredes afirmó que la permanencia de Cerrón en libertad constituye una burla para la ciudadanía.

“No es posible que una persona que ha hecho tanto daño a su región, principalmente Junín, esté en esta situación. A nosotros los peruanos nos están viendo la cara”, manifestó.

El Poder Judicial confirmó en enero pasado la prisión preventiva por 24 meses contra Vladimir Cerrón, en el marco del proceso que enfrenta por presunto financiamiento ilícito de su partido y otros delitos.

Además, el líder de Perú Libre enfrenta una investigación preparatoria en el marco del caso ‘Los Dinámicos del Centro’.