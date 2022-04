La congresista Susel Paredes (Partido Morado) sostuvo que es difícil que el proyecto de ley de reforma constitucional que plantea un referéndum para votar a favor de una Asamblea Constituyente para cambiar la Constitución sea aprobado por el Congreso.

“La Comisión de Fiscalización no va a aprobar el proyecto de ley por Asamblea Constituyente, no va a pasar al Pleno. El temor de los partidos es que de aprobarse esto, postulen independientes y, por eso, no va a pasar”, indicó la legisladora en diálogo con Correo.

A su juicio, probablemente la iniciativa del Gobierno haya tenido como sin servir de cortina de humo por los problemas del país, pero no le consta y que es una propuesta que debe discutirse.

En otro momento, dijo que el presidente de la República, Pedro Castillo, debe evaluar bien si es que participará en el interrogatorio que le realizará la Comisión de Fiscalización ya que “será la ciudadanía quien lo juzgará” sobre los hechos que se le imputan por las reuniones clandestinas en la casa de Sarratea en Breña.

Agregó que ella no le puede aconsejar a Pedro Castillo responder ante el Congreso de la República o no. “No creo que deba ir o no, no creo nada, es obvio que cada persona responde por sí mismo”, sostuvo.

VIDEO RECOMENDADO

Jorge Muñoz fue vacado como alcalde de Lima por el JNE