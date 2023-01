La congresista Susel Paredes se mostró en contra de diversos proyectos de reforma constitucionales que se evalúan en el Parlamento con miras a las elecciones general que podrían realizarse en el 2024. Una de las propuestas a las que se opone es la reelección de legisladores.

“Para que se reelijan los congresistas por una eleccion encubierta con la bicameralidad, para que el pueblo nos odie más”, respondió al ser consultada por la propuesta del retorno de dos cámaras en el Legislativo a su salida de la Presidencia del Consejo de Ministros tras una reunión con el premier Alberto Otárola

En esa línea, Paredes señaló que una reforma importante es la modificación al artículo 117 de la Constitución, que es un proyecto de ley que presentó, donde busca que los presidentes puedan ser “acusados por actos de corrupción”. Para ella, dicha iniciativa es más importante a otras que solo son declarativas.

Asimismo, cuestionó la propuesta para recortar el mandato al presidente del Jurado Nacional de Elecciones (JNE) y al jefe de la Oficina Nacional de Procesos Electorales (ONPE), que fue presentada por la legisladores Rosselli Amuruz.

“Eso es inconstitucional, porque eso es un atentado contra la democracia, que se basa en el equilibro de los árbitros del partido”, sostuvo la parlamentaria.

Sobre las protestas lamentó que se perjudique a muchos puneños que son comerciantes y no tiene otra forma de subsistir y resaltó que es un lugar que “no tiene gas” y que se tienen que el Gobierno tiene que trabajar las demandas de las personas. “Señalan que el Estado no cumple, hay pérdida de confianza y el gobierno de Castillo no cumplió nada”, dijo.

TE PUEDE INTERESAR