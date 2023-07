La congresista Susel Paredes (Cambio Democrático-Juntos por el Perú) cuestionó la posible alianza entre las bancadas de Fuerza Popular y Perú Libre como “degenerada” por intentar llegar juntos a la Mesa Directiva del Congreso.

“Esta alianza degenerada entre Perú Libre y el fujimorismo, porque se insultan, se dicen de todo en el Pleno me sorprende. Ahora dicen (a los de Perú Libre) que es caballero y dialogante. Entonces, estas alianzas de cuando ves guapo a tu enemigo me ponen muy desconfiada”, manifestó la legisladora.

Asimismo, dijo el fujimorismo, así como la citada bancada de izquierda, han votado juntos a favor de la destrucción de la Superintendencia Nacional de Educación Superior Universitaria (Sunedu), la elección de un Tribunal Constitucional que no quiere cerrar el Congreso y un defensor del Pueblo que no tiene idea de lo que es derechos humanos.

“Esas fuerzas conservadores en mi opinión no deben dirigir las Mesa Directiva (...) los que han venido gobernando en estos dos últimos dos años son conservadores, se necesita gente con la mente abierta”, manifestó.

Asimismo, dijo que no existe una bancada de centro para dirigir el Parlamento, ya que Alianza para el Progreso, que aparentemente es, no lo es y siempre vota con la derecha. ”Acción Popular está partido en dos o tres que yo sepa, no hay mucho”, acotó.

