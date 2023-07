La congresista Vivian Olivos (Fuerza Popular) no descartó que algunos legisladores de su bancada realicen conversaciones, con miras a una Mesa Directiva multipartidaria, con legisladores de Perú Libre como Waldemar Cerrón, sin embargo, dijo que un diálogo con él no significa pactar.

“Que un fujimorista converse con Waldemar Cerrón no significa que pacte ni esté a favor de las propuestas de ellos. Creo que debemos diferenciar una gestión administrativa con tener una alianza programática y de propuestas legislativas que evidentemente no coincidimos con Perú Libre”, destacó la parlamentaria.

Asimismo, Olivos señaló que su bancada formalmente no se ha reunido para definir con qué bancadas se unirá para ir a una Mesa Directiva, pero que no ve mal ir con personas que se encuentren en la izquierda pero que “sepan consensuar y no sean extremistas”.

“Lo más importante es que no tengamos una Mesa Directiva donde no hayan extremistas, es decir, congresistas que insistan en un cierre del Congreso o a favor de una Asamblea Constituyente, porque no tendría lógica que estén a cargo de una vicepresidencia”, añadió la parlamentaria fujimorista.

Luego, saludó que la Sala Plena de la Corte Suprema no se haya pronunciado por la decisión del Congreso de inhabilitar, por cinco años del ejercicio de la función pública, a la exfiscal de la Nación, Zoraida Ávalos.

“Es una buena decisión, ya que se hubieran inmiscuido en un tema que no les corresponde, ya que deben respetar la decisión de otro poder del Estado como lo hacemos los congresistas, además, como ellos mismo lo han dicho, porque podría judicializarse el caso con el riesgo de que adelanten opinión”, acotó.

