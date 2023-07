Los congresistas Hernando Guerra García y Waldemar Cerrón, voceros de Fuerza Popular (FP) y Perú Libre (PL) respectivamente, no han descartado la posibilidad de ir juntos en una lista con miras a obtener la Mesa Directiva para el período 2023-2024.

Ahora que falta menos de un mes para la elección, surgen nuevas voces que evidencian que ambos grupos parlamentarios, opuestos en su ideología, podrían ir en una alianza.

Todas las veces en que Perú Libre y Fuerza Popular tuvieron una "alianza" (Infografía: Diario Correo)

PUERTAS ABIERTAS

El excongresista y secretario general de FP, Luis Galarreta, fue consultado por si irían o no con PL en una lista a la Mesa Directiva.

“Si nosotros vemos que eso cumple con el objetivo, los congresistas lo evaluarán, ahora no hay ninguna decisión. Ni estamos cerrando la puerta a nadie, ni la estamos abriendo”, afirmó.

En diálogo con canal N, el también parlamentario andino consideró que la bancada naranja tendrá que hacer un análisis serio y objetivo de lo que será mejor para el país y, en ese momento, verán con quién podrían ir o con quiénes tenderán puentes.

“Nosotros lo rimero que vamos a hacer es poner primero al Perú, qué es lo que más le conviene y cómo se evita el mayor riesgo”, sostuvo.

Galarreta no ha sido el único nuevo integrante en no cerrarle las puertas a la bancada del lápiz para ir en la misma lista de la Mesa Directiva, sino que también lo hizo Arturo Alegría, vocero naranja.

“Yo particularmente soy de la idea de que no debemos cerrarle las puertas a ninguna bancada”, afirmó.

En diálogo con Correo, el legislador indicó que FP todavía no ha descartado ni acordado ir con PL, pero antes deben evaluar esa alternativa.

Para eso, el bloque deberá reunirse a fin de que el tema sea sometido a consideración, debate y votación.

Alegría precisó que si bien todavía no se ha definido una fecha para la reunión, primero deben formarse las intenciones de diálogo con otras bancadas.

“Todo debe ser materia de especulación. Yo no he recibido ninguna invitación de reunión de parte de la izquierda que me diga que vayamos a conversar. Eso todavía no existe”, manifestó.

Agregó que la elección de la Mesa Directiva es un juego de números, de tal forma que si la derecha dice que no conversará con nadie que piense un poco distinto a ellos, probablemente verán en la Mesa a alguien de izquierda.

“Que si es que piensa diferente a ti, no le hables, eso es un cálculo simple. El cálculo final que interesa es el bienestar del país. Creo que ese bienestar no existe en que solo la derecha pueda ganar la Mesa Directiva y tampoco solo la izquierda”, indicó.

Finalmente, Alegría dijo que “sí ve probable y no descarta” una fórmula a la Mesa Directiva integrada por FP y PL.

“Se puede llegar a consensos políticos para una agenda país”, agregó.

Fuentes de Correo señalaron que la bancada tiene previsto reunirse la próxima semana para conversar con otros legisladores de cara a la elección de la nueva Mesa Directiva.

“Más allá de las buenas intenciones que se tenga, sin números esto no funciona”, refirió la fuente.

Agregaron que sería ilógico que FP siendo la primera fuerza política del Congreso y de oposición, no esté en la lista.

A LA ESPERA

La congresista Vivian Olivos (FP) afirmó que la nueva Mesa Directiva no debe estar integrada por bancadas extremistas.

“Nueva Mesa Directiva del Congreso debe ser multipartidaria y sin extremos, porque es un cargo muy importante donde uno debe respetar el consenso de las bancadas pese a estar en contra de alguna iniciativa”, dijo.

En diálogo con Correo, la parlamentaria dijo que no se puede tener en un cargo importante a una persona que no sepa dialogar y respetar las opiniones de los demás.

“No tendría sentido que en la Mesa Directiva esté sentado una persona que busca cerrar el Congreso y se muestre a favor de la violencia que solo ha generado inflación en el país perjudicando a las personas de menos recursos, además de parar la economía”, manifestó.

Sin embargo, la parlamentaria precisó que no se puede hablar de una alianza con PL si es que su bancada todavía no ha conversado del tema.

Por otro lado está la versión del congresista Flavio Cruz Mamani de Perú Libre, quien adelantó que el partido se reunirá el 21 de julio, esto debido a que quieren ver qué sucederá en el país luego de la marcha denominada “La Toma de Lima” que tiene previsto realizarse el 19 de julio.

“Debemos analizar qué pueda generar este evento, puede ser la renuncia de la presidenta (Dina Boluarte) u otras cosas”, indicó.

En diálogo con Correo, el izquierdista aseguró que la lista de PL será multipartidaria, aunque descartó ir con FP porque “nadie desea eso”.

Sin embargo, al ser consultado por si dimitiría al partido del lápiz de concretarse una alianza entre ambas bancadas, respondió que no.

“No (renunciaría), PL es mi partido. Somos un partido democrático y podría expresar mi posición”, manifestó.

Es decir, que si bien el vocero de la bancada puede estar en contra de una eventual alianza, no tendrá la decisión final.

Flavio Cruz, vocero de Perú Libre, se mostró en contra de una alianza con Fuerza Popular. (Foto: Congreso)

JUNTOS

Por otro lado, la “alianza” entre FP y PL se hizo presente en más de una oportunidad, cuando ambos grupos parlamentarios coincidieron en respaldar polémicas propuestas.

La coincidencia de ambos extremos se evidenció al menos en siete ocasiones (ver infografía).

La primera vez en que ambos extremos se juntaron fue en octubre de 2021, cuando respaldaron el texto que estableció reglas transitorias para las Elecciones Regionales y Municipales del 2022.

Tanto FP como PL respaldaron dar luz verde a un documento que establecía la no aplicación de las elecciones primarias en esos comicios.

Las elecciones primarias son aquellas que le permiten a la ciudadanía determinar las precandidaturas en los partidos políticos mediante el voto universal y libre. Por el contrario, en las elecciones internas solo votan los afiliados de una agrupación.

Además, recientemente, ambos extremos se unieron para votar a favor de una ley que limita la colaboración eficaz.