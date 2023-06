El secretario de Fuerza Popular, Luis Galarreta, aceptó que durante la última campaña presidencial de Keiko Fujimori - donde disputó los votos con Pedro Castillo - hubo errores. Sin embargo, el excongresista consideró que Keiko Fujimori actualmente es una “extraordinaria candidata”.

“La campaña tuvo sus errores, yo los he comentado en la interna, no lo haré públicos (...) En el caso de Keiko, obviamente, la campaña rebasó (en cuestiones de entrevistas y visitas) al candidato y ahí el error estuvo en los voceros o los que hemos debido cubrir los espacios, pero han habido varios más errores”, señaló Galarreta en una entrevista a Exitosa.

“(Consultado sobre la segunda vuelta que perdió Fujimori) Lo que ha habido aquí es una campaña de demolición porque todos los errores que tú puedes cometer, políticos, tienes que asumirlos (...) Esos errores te cuestan, pero ha habido una campaña de demolición”, acotó.

Sobre Keiko Fujimori

El exlegislador señaló que la ex primera dama se encuentra preparada para asumir el importante cargo. También adelantó que FP desarrolla nuevas figuras políticas para que puedan postular en las próximas elecciones.

“Estamos convencidos que Keiko es una extraordinaria candidata, además está super preparada (...) Yo sí coincido con ‘Nano’, pero eso no quiere decir que Fuerza Popular no está trabajando, hay mucha gente joven que está preparándose”, dijo.

“De figuras políticas, Keiko de lejos es mejor candidata que el señor López Aliga y Hernando de Soto, para mi y para varios de nosotros”, añadió.

Galarreta recordó que Keiko rechazó la posibilidad de ser candidata en un presunto adelanto de elecciones, mas no en los comicios generales del 2026.

“Yo suscribo lo que ha dicho ‘Nano’. Primero que ‘Nano’ no ha lanzado la candidatura porque eso ya se verá en su momento. No hemos hablado de la posibilidad de su candidatura en el 2026, lo que ella había señalado era que sí había un adelanto, ella no iba a postular”, agregó.