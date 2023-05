La congresista Susel Paredes (No agrupada) se refirió a la elección del defensor del Pueblo que tiene como candidatos a dos personas que laboran en el Congreso de la República: Josué Gutiérrez, propuesto por la bancada de Perú Libre, y Jorge Rioja por el Bloque Magisterial. Este jueves 18 de mayo el pleno del Congreso deberá elegir a uno de ellos.

“No hay alguien con prestigio y el Congreso no tiene legitimidad, por eso es que no hay candidatos buenos en ese concurso y es poco serio. Es claro que el perfil que quiere este Parlamento es una persona conservadora que reniegue de todos los derechos que tenemos y que retroceda”, sostuvo Paredes en diálogo con Correo.

Asimismo, señaló que no votará por ninguno de los candidatos actuales y que este proceso “ha sido defectuoso” a todas luces, porque los candidatos han sido pésimos y “cada uno peor que el otros”. Un ejemplo de ello es Josué Gutiérrez que no cuenta con experiencia para dirigir una entidad tan importante y que tendría el respaldo del fujimorismo.

“Creo que el defensor del Pueblo es un cargo importante, porque es quien defiende a la ciudadanía de los excesos del Estado. Entonces, tiene que ser alguien muy preparado con una visión muy abierta y que tenga una mentalidad que a pesar de sus propios conceptos vaya más allá”, sostuvo la parlamentaria.

Al ser consultada por la billetera que regaló la Mesa Directiva del Congreso a las madres legisladoras, Paredes señaló que no le ha tocado nada porque no es mamá pero que es una medida en la que el Parlamento “por gusto se disparan a los pies”.

“Nada les costaba decir feliz día y nada más, ya les hemos aplaudido a las mamás y es suficiente, no estamos para regalar. No sé qué pensará cada uno (sobre devolver el regalo), después me critican mis compañeras cuando les digo que ganamos bien. Por si acaso, yo he devuelto mi teléfono”, aseguró Susel Paredes.

