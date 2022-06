Las congresistas Susel Paredes (No Agrupados) y Martha Moyano (Fuerza Popular) protagonizaron un incidente en el Pleno durante el debate del informe final de la comisión que investigó el proceso de Elecciones 2021, presidida por Jorge Montoya (Renovación Popular).

En su alocución, Paredes Piqué consideró que la comisión investigadora del proceso electoral “es un fraude” porque “se ha gastado un montón de plata y no se ha encontrado nada”. Esto ocasionó un cruce de palabras con Moyano.

“No votaron muertos, la misma gente que dicen que le han falsificado la firma dice: ‘es mi firma’. ¿Saben qué es un fraude? Esta comisión. Es un fraude porque se ha gastado un montón de plata y no se ha podido concluir nada determinante”, señaló la parlamentaria.

De inmediato, Moyano replicó: “le voy a pedir con mucho cariño a la compañera Susel que por favor haga su intervención y defienda lo que tenga que defender, pero no puede ofender a una comisión que ha sido aprobada acá en el Pleno. Le pido que retire esa palabra y continuamos todo normal, en paz”.

Sin embargo, Susel Paredes se negó a hacerlo. “¿Sabe por qué no puedo retirar la palabra? Porque en mi absoluta interna convicción personal pienso que esa comisión es un fraude porque yo misma soy producto de esas elecciones. Cómo voy a decir que hubo fraude si me han elegido a mí en esas elecciones generales”, dijo.

Pese al pedido de la primera vicepresidenta, Lady Camones (Alianza para el Progreso), la parlamentaria que llegó al Congreso con el Partido Morado: “Corriéndome todos los riesgos, como dijo mi colega Alberto de Belaunde, no retiro nada”.

Ante ello, se suspendió la sesión por varios minutos y se convocó a la Junta de Portavoces. Al reanudarse el Pleno, Paredes Piqué aseguró que nunca ofendió a los miembros de la comisión y que su crítica fue a los resultados de la investigación.

“No he tenido una opinión personal contra mis colegas, me he referido a los resultados de la investigación”, recalcó la parlamentaria. Si bien Martha Moyano recordó que Susel Paredes debía pedir disculpas y la acusó de no tener “valentía”, el incidente se dio por superado.