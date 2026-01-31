La primera audiencia virtual de Erick Luis Moreno Hernández conocido como El Monstruo no pudo realizarse debido a fallas administrativas y técnicas en la Base Naval del Callao donde permanece recluido.

El cabecilla de la banda Injertos del Cono Norte debía responder por presuntos delitos de sicariato y extorsión agravada. La suspensión se produjo por dos motivos principales.​

Ausencia de defensa legal acreditada

El fiscal adjunto Leonardo Bufanti informó que desde la formalización de la investigación en junio de 2025 el procesado no ha presentado documentación oficial designando abogado particular.​

Pese a haber rechazado la defensa pública el investigado no concretó la acreditación formal de letrado privado. El 29 de enero varios abogados se presentaron en la Base Naval alegando representación pero no lograron comunicarse con Moreno ni validar su designación judicial.​

Un defensor público intervino de emergencia pero no fue suficiente para continuar la diligencia. Moreno había expresado su postura clara al declarar que necesitaba su abogado particular.​

Fallas técnicas en el penal militar

Desde las 8 de la mañana la Base Naval reportó ausencia de oficios para habilitar la conexión virtual. La saturación administrativa generada por múltiples investigaciones contra el reo complicó el trámite.​

Durante la audiencia se escuchó que problemas con los oficios afectaron el proceso debido a la cantidad de documentos pendientes. Las restricciones del penal militar impidieron que Moreno visualizara a magistrados y fiscales incluso en la conexión programada a las 10:30 horas.​

El Poder Judicial reprogramó la audiencia para el próximo 3 de febrero. Esta demora genera preocupación en la Fiscalía ya que el caso Injertos del Cono Norte sustenta un nuevo cuadernillo de extradición en trámite.​

La investigación incluye crímenes cometidos en Puente Piedra y Ventanilla junto a 27 cómplices que ya cumplen prisión preventiva. Las autoridades esperan subsanar las irregularidades para la próxima fecha.​

Múltiples procesos

La complejidad administrativa se debe a los numerosos expedientes que enfrenta Moreno Hernández por secuestro organización criminal y extorsión agravada. El principio de especialidad de su extradición desde Paraguay limita los delitos imputables.

La Base Naval del Callao alberga al peligroso reo por 36 meses de prisión preventiva bajo estrictas medidas de seguridad debido a su alto perfil criminal y riesgo de fuga.