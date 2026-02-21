El Tribunal Constitucional (TC) declaró fundada la demanda de habeas corpus presentada por la defensa del exministro Daniel Urresti Elera.El fallo anula la sentencia de doce años de prisión impuesta en abril de 2023 al extitular del Interior por el asesinato del periodista Hugo Bustíos, y ordena su excarcelación.

Para el TC, la Sala Suprema Penal habría vulnerado el principio de legalidad y de las garantías del debido proceso al no aplicar la Ley 32107, que indica que los delitos de lesa humanidad y crímenes de guerra solo pueden aplicarse a hechos ocurridos solo después del 1 de julio de 2002.

El fallo

El pleno determinó que el delito ocurrió en noviembre de 1988 y la mayoría de magistrados concluyeron que la acción penal prescribió legalmente antes de la emisión de la condena.

La resolución explica que el Código Penal de 1924 establecía un plazo máximo de prescripción de treinta años.

Bajo este argumento, el plazo habría vencido en noviembre de 2018 y, por ello, el Estado perdió la facultad para sancionar a Urresti Elera después de esa fecha.

Sin embargo, el magistrado Manuel Monteagudo señaló en su voto singular que el crimen es imprescriptible por ser de lesa humanidad.

El juez sostuvo que esta protección existe desde 1945 y que el asesinato fue cometido con “perfidia”, figura equivalente a la alevosía.

Tras el fallo, la hija del periodista asesinado, Sharmelí Bustíos, dijo que el TC desconoció sentencias firmes tras años de proceso.

“Buscan los caminos más siniestros para justificar su decisión vergonzosa, salvo el voto de un juez. Los delitos de lesa humanidad no prescriben”, recalcó.

Proceso

Urresti saldría en libertad luego de ser dado de alta del Hospital Militar, donde fue operado de un aneurisma.