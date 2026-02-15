El Tribunal Constitucional (TC) evaluará este martes 17 de febrero la demanda competencial presentada por el Jurado Nacional de Elecciones (JNE) contra el Poder Judicial, en defensa de las atribuciones que la Constitución asigna al ente electoral.

La audiencia se realizará desde las 9:15 a. m. en la sede del TC, en San Isidro, según precisó RPP.

El recurso fue interpuesto por la Procuraduría Pública del JNE el 12 de setiembre de 2025, luego de que el Poder Judicial ordenara la inscripción de la organización política Unidad Popular, vinculada al exmagistrado Duberlí Rodríguez , para participar en las elecciones generales de 2026.

Durante la audiencia, el pleno del TC escuchará también los argumentos de la Procuraduría del Poder Judicial y del propio Rodríguez, en calidad de tercero interesado.

En la demanda, el JNE solicita que se reconozca su competencia exclusiva para administrar el Registro de Organizaciones Políticas y que sus resoluciones en materia electoral no sean revisables en sede judicial.

Asimismo, plantea que las demandas de amparo no suspendan el cronograma electoral y que, de advertirse vulneraciones de derechos, solo se determinen responsabilidades sin afectar etapas ya precluidas, reafirmando al JNE como supremo intérprete del derecho electoral.