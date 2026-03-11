Este miércoles 11 de marzo, el Tribunal Constitucional (TC) evaluará el hábeas corpus interpuesto por Vladimir Cerrón, que pretende dejar sin efecto la prisión preventiva que pesa sobre él en el caso “Los Dinámicos del Centro”. La audiencia pública del pleno se llevará a cabo de manera virtual.

Según sus abogados, en el proceso judicial contra Vladimir Cerrón se habrían violado derechos fundamentales, por lo que piden que se dejen sin efecto las resoluciones que ratificaron la prisión preventiva.

El Tribunal Constitucional comunicó que la sesión correspondiente al caso de Vladimir Cerrón se desarrollará de forma virtual.

La audiencia estaba prevista inicialmente de manera presencial, pero se optó por realizarla de forma remota debido a las medidas adoptadas en las instituciones públicas ante la emergencia por el suministro de gas natural.

Se tiene prevista la realización de la audiencia a las 9:30 de la mañana.

El recurso de hábeas corpus presentado por Vladimir Cerrón tiene como objetivo que el Tribunal Constitucional declare fundada la demanda.

La defensa pide que se revoquen las resoluciones judiciales que descartaron sustituir la prisión preventiva por una medida menos gravosa.

De aprobarse la solicitud, la orden de captura vigente contra Vladimir Cerrón podría quedar sin efecto.

Desde 2023, Vladimir Cerrón se encuentra en la clandestinidad. El líder del partido Perú Libre es investigado por presuntos delitos de organización criminal y lavado de activos.