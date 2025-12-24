El terrorista Víctor Polay solicitó que se revoque la orden de prisión preventiva de 18 meses que pesa en su contra por el Caso “Las Gardenias”.

El cabecilla de la organización terrorista Movimiento Revolucionario Túpac Amaru (MRTA) presentó un recurso de apelación –a través de su abogado– contra la resolución que emitió el juez Fernando Valdez el 5 de diciembre en la que declaró fundado el pedido fiscal de variación del mandato de comparecencia simple por el de prisión preventiva.

Polay es investigado por la presunta comisión de los delitos de homicidio calificado y terrorismo agravado debido a que en 1989, seis integrantes del MRTA asesinaron a balazos a ocho personas de la comunidad LGBTIQ en el bar Las Gardenias en la ciudad de Tarapoto, San Martín.

La Fiscalía solicitó como pena la cadena perpetua.