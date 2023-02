Un reportaje de Panorama reveló que una testigo que presenció el golpe de Estado, perpetrado el 7 de diciembre por Pedro Castillo, sindicó a la ex primera ministra Betssy Chávez de ser la persona que elaboraría un decreto supremo tras el golpe, que consistió en disolver el Congreso, instaurar un gobierno de excepción y reestructurar el Poder Judicial, el Ministerio Público, la Junta Nacional de Justicia y el Tribunal Constitucional.

“Me dice que van a reestructurar el Estado, que eso va a ser pronto, que van a hacer muchos cambios, que no se puede seguir gobernando con esta clase política. Yo le pregunto cuándo y ella me dice: ‘Ahora mismo tengo que sacar el decreto supremo’”, señaló la testigo ante el Ministerio Público.

También comentó que la primera ministra repitió minutos después que publicaría un decreto supremo. Además, abrazó a Castillo luego de que este diera el mensaje a la nación.

“Desde el switcher de TV Perú me preguntaron si el mensaje puede ser grabado porque no encontraban la cuña, le preguntó Chávez esto y ella responde que el mensaje tenía que ser EN VIVO necesariamente”, acotó la testigo según el dominical.

Como se recuerda, en declaraciones ante la Subcomisión de Acusaciones Constitucionales del Congreso, Chávez señaló que “desconocía totalmente” el contenido del mensaje de Castillo.

“(Tras el anuncio de Castillo) Betssy Chávez me dijo que esté tranquila y le pregunté qué viene. Ella me dice que será adelanto de elecciones y le preguntó si serán generales. Ella no responde”, contó la testigo.