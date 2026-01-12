Un reportaje difundido por Punto Final reveló que testigos protegidos y audios interceptados por la Fiscalía contradicen la versión del alcalde de Carabayllo, Pablo Mendoza, quien se presenta como víctima de mafias ligadas al tráfico de terrenos. Según la investigación del Tercer Equipo de la Fiscalía contra el Crimen Organizado de Lima Noreste, el burgomaestre habría mantenido vínculos con la organización criminal “Los Sanguinarios de la Construcción”, liderada por Adam Smith Lucano Cotrina, alias “El Jorobado”.

La tesis fiscal sostiene que la Municipalidad de Carabayllo habría sido utilizada como una plataforma para favorecer y proteger a la red criminal, que por años controló actividades ilegales en Lima Norte.

Un testigo protegido afirmó que la organización de Lucano financió la campaña electoral de varios alcaldes, entre ellos los de Ancón, Comas y Carabayllo, grupo conocido como “la trilogía”. El apoyo, según la investigación, no fue gratuito y luego se tradujo en favores y facilidades desde las municipalidades.

Eventos sin fiscalización

De acuerdo con audios y testimonios, espacios municipales como el Estadio Ricardo Palma, piscinas y locales del distrito eran usados para eventos, peñas y piscinazos que generaban ingresos ilegales para la organización, sin intervención de la fiscalización municipal.

“A la única persona que le dejan hacer su eventito es a mí”, alardeaba Lucano en una grabación.

Operador dentro del municipio

La Fiscalía identifica a Braulio Alan Baltuano Vásquez como el enlace entre la organización criminal y la municipalidad. En una escucha telefónica, Baltuano afirma que su pareja trabaja en la comuna y que cuenta con protección del alcalde

“Pablo sabe, Pablo no me puede tocar ni a mí ni a mi mujer”, afirmó Baltuano en una llamada.

Además, vehículos de la organización ingresaban regularmente a la municipalidad, y la Fiscalía detectó trabajadores vinculados a la red y empleados fantasmas. Durante la gestión de Mendoza, Baltuano obtuvo contratos para alquilar vehículos a la Subgerencia de Transportes.

Aunque Baltuano fue intervenido en el operativo contra “Los Sanguinarios de la Construcción”, hoy se encuentra bajo comparecencia restringida, pese a ser considerado una pieza clave del caso.

La investigación fiscal busca determinar si la gestión de Pablo Mendoza fue una garantía para que la organización criminal operara desde el propio municipio, mientras el alcalde denuncia ser víctima de atentados.